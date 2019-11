11 Noviembre 2019 04:10:00

Buen ensayo

Con el cómputo de 96.3% de los votos, en el PRI se contabilizaron 230 mil 212 votos en la elección interna de este domingo, de los cuales 212 mil 946 fueron para Rodrigo Fuentes Ávila y 17 mil 175 para Enrique Sarmiento. Los enterados apuntan a que la votación total será mayor a 232 mil.



¿Qué significan estos números? Los priistas terminaron la jornada con el ánimo arriba, pues para no ser año electoral, la participación les permite llegar al proceso de diputados locales con hándicap suficiente para aspirar al carro completo, tal como lo han señalado.



Aunque Sarmiento no era un rival de peso, para los propios priistas “Rigo” Fuentes se legitima con la votación de la militancia, que al final se tomó el tiempo de ir a votar en domingo.





Barbacoa lista



La contienda interna colocó al gobernador Miguel Riquelme en Torreón, quien aprovechó para votar y asegurar que en el caso de Coahuila el PRI se mantiene como la mejor alternativa de gobierno. Puso el ejemplo a sus compañeros de partido: llegó temprano y votó justo después de que abrió la casilla instalada en el Comité Municipal.



Por si se llegaba a ofrecer, Samuel Rodríguez y Eduardo Olmos Castro tenían listas las dotaciones de barbacoa, pero al parecer no fue necesario.



Como decíamos, los priistas terminaron de buen ánimo, pues la contienda interna les salió bien, lo cual en estos tiempos no es poca cosa, ya ven lo que ocurre en el PAN, en donde son escasos los participantes y quienes perdieron hasta impugnaron; o Morena, en donde la elección de sus dirigentes y consejeros termina en medio de golpes y sillazos.



Por lo pronto, los priistas sacaron a la gente a la calle; saben que así será el próximo proceso en Coahuila, de estructura, es decir, de movilización, y tuvieron buen ensayo este domingo.





Enseñaron músculo



Los que se anotaron palomita por la organización de la elección de la dirigencia estatal tricolor en la capital del estado fueron la presidenta del PRI Saltillo, Azucena Ramos Ramos; el delegado partidista en Saltillo, Carlos Robles Loustaunau, y el secretario general del Comité Directivo Municipal, Eduardo Medrano.



El ejercicio contó con la asistencia de miles de priistas; si algo hubo este domingo fue participación y el priismo saltillense mostró músculo. Entre ellos se vio desfilar por el PRI municipal al alcalde Manolo Jiménez, acompañado por la senadora Verónica Martínez; el líder estatal de la CTM, Tereso Medina, y el exdirigente estatal del tricolor, Higinio González Calderón, además de diputados y regidores; también a la diputada federal Martha Garay y al legislador Andrés Loya.





Sí se hará… la carnita asada



Prácticamente están listos los candidatos que se disputarán la Dirección de la Facultad de Jurisprudencia en el primer semestre de 2020. El primero en apuntarse es Alfonso Yáñez Arreola, actual director de la Unidad de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, quien forma parte del grupo que actualmente tiene el control de la escuela.



Otro es el profesor Raúl Garza Serna, para algunos la alternativa de cambio, aunque otros aseguran que en realidad busca la revancha y regresar por pendientes que dejó.



En los pasillos de ‘Juris’ se comenta que habrá una tercera opción, seguramente afín al exdirector Luis Efrén Ríos Vega, quien se estrena como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Pronto habrá humo blanco y la temporada que más esperan los futuros abogados: la de pachanga, cerveza y carne asada al por mayor.





Se les cayó el sistema



Esta próxima semana empezarán a calentarse los motores de cara a la contienda de diputados locales del próximo año. Los consejeros del Instituto Electoral de Coahuila, en donde Gabriela de León Farías hace las veces de presidenta, tienen cita en la Ciudad de México con sus colegas del Instituto Nacional Electoral, de Lorenzo Córdova Vianello.



La idea del encuentro es firmar el convenio de colaboración para organizar las elecciones en Coahuila. En realidad se trata de repartirse las tareas y definir lo que cada Instituto y consejero hará. De entrada se sabe que a los de Coahuila les va a corresponder todo lo relacionado con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). ¡Vaya que en el INE son arriesgados! ¿A poco se les olvidó cuando en los comicios del ’17, a doña Gabriela y compañía se les cayó el sistema?





Marca propia





Coahuila logró posicionarse en la escala mundial entre los líderes de producción de plata refinada y eso le permitió tener acceso a marca propia para promocionar la elaboración de joyería de este precioso metal. Se trata de la denominación “Coahuila 925”, que permitirá impulsar a la Región Laguna como polo de desarrollo en el diseño y manufactura de joyería.



La primicia corrió por cuenta de Guadalupe Oyervides, titular de la Secretaría de Turismo, quien por encargo del gobernador Miguel Riquelme desarrolla la dinámica de promoción turística y económica de manera simultánea.



En universidades con asiento en la Comarca Lagunera hay diplomados y especializaciones en manufactura y diseño de plata, pero la idea es contar en breve con la carrera técnica de “platero”.