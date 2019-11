25 Noviembre 2019 04:09:00

Buen provecho

I nversionista de la gastronomía, es en lo que se convierte el consejero electoral Gustavo Espinosa; quien afirma que en su nuevo negocio, tendrá como clienta a la señora presidenta... a tono de burla, afirma el consejero que “comerán de su mano” Gabriela y su consorte –a quien por cierto, no hay quien soporte–



E l caso es que salió bueno para los negocios Gustavo Alberto... quien dice a sus amigos, que antes de Navidad, el changarro estará abierto... y si usted se pregunta, de dónde salió la inversión, aquí mismo le contaré, cómo se mueve el señor de apellido Espinosa Padrón



C on decirles que hay quién piensa que puede ser socio del Rey sin Corona, como conocen al marido de la señora de León; un regordete insaciable, que a cada proveedor del IEC le dice: “Amigo, todo es negociable”