24 Noviembre 2019 03:10:00

Buena semana para Monclova

BUENA SEMANA PARA MONCLOVA, POR fin después de muchos años, la Capital del Acero tendrá un parque industrial, muchas promesas políticas y parece que tanto el Gobernador como Alfredo Paredes están haciendo buena mancuerna.



PRIMERO LLEGÓ EL MALL, QUE habían cacaraqueado 5 alcaldes, en Torreón, el Centro de Convenciones que 3 gobernadores habían prometido y ahora en Monclova un parque industrial que igualmente, presidentes municipales y gobernadores habían prometido.



NINGÚN GOBIERNO ESTATAL O AYUNTAMIENTO anterior había logrado atraer un inversionista que le apostara a una inversión de esa naturaleza.



EL GOBERNADOR MIGUEL ÁNGEL RIQUELME y el alcalde Alfredo Paredes, convencieron a Alonso Villarreal de apostarle a Monclova,



ALONSO VILLARREAL, SIEMPRE HA SIDO un empresario visionario, por cierto se dice que tiene fuertes inversiones en Bolivia, esperemos que no tenga problemas, aunque seguramente le irá mejor con el actual gobierno.



SE LES DURMIÓ EL GALLO a los diputados coahuilenses, nuestro Estado esperaba un presupuesto de 54 mil millones de pesos y sólo recibirá 42 mil 800 millones de pesos, eso impactará de forma importante programas sociales, educativos y urbanos.



A MONCLOVA LE RASURARON 16 millones de pesos, pero eso sí, el Gobierno Federal envió 30 millones de pesos regalados a El Salvador, y por mucho que los no neoliberales defiendan a su Dios con mil disculpas y pretextos del Grupo G20, el madrazo va directo a los marginados.



SON MILLONES DE PESOS TIRADOS a la basura, la Región Centro de Coahuila sin promoción turística ni estrategia adecuada.



LA OFICINA DE CONVENCIONES Y Visitantes de la Región Centro de Coahuila es un elefante blanco, sin estrategia ni promoción, sólo para la foto, estamos fuera del mapa ya ni en el mundo nos hacen turísticamente hablando.



LAS ASOCIACIONES Y CÁMARAS SÓLO la ven como caja chica patrocinadora, dejó de ser una potencia generadora de eventos y estrategia, hace años se nos veía a nivel nacional e internacional con respeto y admiración.



LA OFICINA DE CONVENCIONES A pesar de contar con un presupuesto de 3 millones de pesos anuales, no tiene promoción en ningún lado, algunos comentarios frágiles en una página de Facebook y se acabó.



SE HAN LIMITADO A CUBRIRSE con los eventos que van cayendo a la ciudad o los que ya había, no existe innovación menos ideas claras, le apuestan a lo que va cayendo para decir que hay eventos.



SIGUEN SIN ENTENDER, QUE SU función es la promoción, generación y apoyo de productos turísticos, andan en un carril equivocado involucrándose en eventos fuera del perfil para el que fueron creadas.



SE HAN LIMITADO A ASISTIR a una que otra feria pero sin perfil alguno, no se ven folletos en ningún lado, espectaculares menos, no se ve la marca #Monclova en ningún foro.



PARA ELLOS LA MARCA ES “OCV Monclova” sin comprender que esa no es la razón comercial, seguimos esperando un fideicomiso que nunca llega y toma de decisiones profesionales.



DE LOS RESULTADOS DE UNA auditoría al ejercicio 2016 al 2018 ni se diga, mejor ni hablamos, parece que guardaron los resultados a pesar de ser información pública, sólo recordar que encubrir también es corrupción.



NO SE HA INFORMADO NADA de los resultados ni siquiera al Congreso, no sé qué cubren, los recursos del ISH son públicos y cualquier ciudadano tiene derecho a saber cómo y en qué se gastaron esos recursos.



NOS MOLESTA VER QUE EL impuesto que pagamos se vaya a la basura de esta forma, siguen en la luna, la Región Centro está estancada, no vemos estrategia y por lo que vemos será lo mismo en 2020.



YA ESTAMOS PRÁCTICAMENTE DENTRO DE la temporada de paso de paisanos y el director de Seguridad Pública en Monclova, Fernando Adrián Olivas Jurado, señaló que en la ciudad se dará todo el apoyo y protección a los connacionales que pasarán por nuestro Estado.



El año pasado fue impresionante ver el paso de caravanas por la carretera 57 y se espera que este año aumente.



Empiezan a calentar estrategias de cara a las elecciones para 2020, sin embargo, los partidos políticos siguen la misma estrategia con los mismos de siempre.



Esa situación con seguridad les va acarrear los mismos resultados y aunque la supuesta 4a. Transformación ha resultado una decepción al menos a un 30% de sus votantes, veremos quién los capta.



ESE 30% QUE HOY PIERDE MORENA y captó en 2018, eran los indecisos y jóvenes que no creen en los partidos tradicionales así como uno que otro desheredado que buscó cobijo en ese partido



EN MONCLOVA PARA LA DIPUTACIÓN va Alfredo Paredes sin baranda, se escucha a Lupita Oyervides y a Lupita Murguía, en Frontera a Brenda Villanueva y al regidor Armando Hernández.



VIENDO A DOS AÑOS POR la alcaldía en Monclova, las diputadas Rosa Nilda González Noriega por el PAN, Josefina Garza por el PRI, Morena se la jugaría con Melba Farías, parece que la supremacía femenina se va a imponer.