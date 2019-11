24 Noviembre 2019 03:10:00

Callaron la opacidad y el dispendio

Y LOS DEL CONSEJO DE SIMAS callaron la opacidad y el dispendio, en la dependencia sigue siendo asunto sólo de directivos, cuando parecía que decidían poner a Mario Zamudio y cómplices nadie habló de altos salarios y adeudos.



SE HABÍAN VISTO MUY FELONES alcaldes e integrantes del Consejo, que si el Director ganaba más que la autoridad municipal, que si les debía AHMSA dinero, que si la crisis en la dependencia nunca los obligaba a ajustarse el cinturón.



NADA DE NADA, UNA JUNTA de consejo más, de las que se oye dar un informe en el que siempre atienden la morosidad o van aumentar la tarifa, porque las inversiones para mejorar el servicio son contadas.



LO ÚNICO QUE SE DIJO Mario Zamudio, porque se lo preguntaron, es que su sueldo es de 60 mil pesos mensuales desde hace 13 años no se aumenta, en AHMSA como empleado percibía 180 mil pesos mensuales.



CASI, CASI LE ESTÁ HACIENDO un favor el pueblo ayudando administrar el Sistema de Agua, dejó de ganar 150 mil pesos, la verdad es que el sentir de los usuarios es que no se sacrifique por ellos, que renuncie.



ESO DE COMPRAR UNA SUBURBAN con recursos de SIMAS y que la traiga a disposición la señora de su casa, según cuentan los vecinos, eso Don Mario no es correcto.



ACORDARON IRSE A JUNTA EXTRAORDINARIA la otra semana, lo cierto es que le están dando muchas vueltas al asunto de SIMAS, y ni don Mario Zamudio piensa renunciar porque no hallará otro trabajo donde se beneficie tanto y ni los del Consejo tienen las agallas para limpiar la dependencia que es del Pueblo.



A LO QUE SÍ SE COMPROMETE el alcalde de Monclova es a liderar un frente de munícipes panistas y los que se quieran sumar de otra afiliación partidista para ir a la Federación a entregar proyectos regionales y a ver qué consiguen.



DEMOSTRADO QUEDÓ AL APROBAR EL presupuesto 2020 que los diputados panistas, priísta y demás, no tienen forma de ayudar a los estados y municipios como en anteriores gobiernos, lo de hoy es Morena y nada más.



EN PLAN DE BUENA ONDA, complacientes con el Gobierno Federal a quien le dirán que ellos como alcaldes no tienen inconveniente que ejecuten las obras, con tal de que se aplique inversión, quiubole, en serio cómo cambiaron los tiempos



LA INCONFORMIDAD DE GOBERNADORES Y alcaldes por todos lados, en Coahuila, Miguel Riquelme planea recurrir a créditos a corto plazo para sacar pendientes, por un presupuesto disparejo.



LO REFERI SAMUEL JARCIA EL legislador neoleonés que dijo que su Estado aportaba 470 mmdp y la Federación sólo le regresaba 76, un 17% de cada peso, mientras que a Tabasco le van a dar 27 veces lo que aporta, un paquete ladino.



LOS LEGISLADORES SON NADA EN esta legislatura, coinciden muchos, no hay quién represente al pueblo, si no son los servidores de AMLO.



EL FIN DE SEMANA MÁGICO le llamó la Secretaría de Turismo de Coahuila a la cartelera de eventos que respaldó y promovió los festivales recreativos y gastronómicos en Parras y Cuatro Ciénegas.



POTENCIAR EL TURISMO EN LOS Pueblos Mágicos además de las ciudades con ciertas características que contribuyan a mejorar la economía de cada comunidad, una tarea que lleva a cuestas la Secretaria, Lupita Oyervides.



EN CUATRO CIÉNEGAS SE INICIÓ con el Festival del Globo, luego la Noche de Dragones y hasta una callejoneada se contempla para hoy concentrando visitantes de diversos puntos.



TODO PINTA PARA QUE LA tierra de Carranza por su constante actividad turística en cualquier época del año se convierta pronto en un atractivo turístico, tipo San Miguel de Allende, y llegue a ser el turismo, la principal fuente de ocupación y economía.



EN PARRAS UN MARATÓN DE ciclismo de montaña “Parras Bike” y en Torreón Fiesta de la Paella, en la capital este día se lleva a cabo el Serial de Ciclismo de Montaña, una ruta que atraviesa el Pueblo Mágico de Arteaga y Saltillo.