18 Octubre 2019 04:08:00

Camellos

CAMELLOS¿Sabías que hay más camellos en Australia que en el oriente medio? https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/05/130520_ciencia_mayor_poblacion_camellos_australia_ch “Australia es famosa por su vida silvestre: canguros, koalas y numerosas especies de serpientes y arañas son animales característicos del país. Sin embargo, hoy también es hogar del mayor rebaño de camellos del mundo: alrededor de 750 mil camellos salvajes que causan una serie de problemas.“Estos animales fueron importados a Australia en el siglo 19 desde Arabia, India y Afganistán para el transporte y el trabajo pesado. Pero con el nacimiento del motor de combustión interna, los camellos ya no fueron necesarios y se decidió liberar a varios en el medio natural. Sin depredadores naturales y vastas zonas escasamente pobladas para deambular, los camellos se multiplicaron y han tenido un gran impacto en el desierto. De hecho los camellos se han convertido en una plaga, igual que los canguros”. Por cierto, los camellos eran tan abundantes como las mulas en el salvaje oeste gringo del siglo 19. No los muestran la películas de Hollywood (porque son hoy difíciles de conseguir y de manejar, supongo), pero los había.CANGUROS“Los canguros no son esos animales idílicos, simpáticos, amorosos con sus crías a las que llevan en el saco marsupial y asomas sus cabecitas provocando exclamaciones de ternura entre los que miran embobados a estos especímenes.“Para la mayoría de los australianos son bestias que les comen el ganado, pisotean sus cultivos y son la causa del 90% de los accidentes automovilísticos en autopistas y zonas por donde campan a su libre albedrío. En Australia hay 45 millones de canguros, casi el doble de humanos que habitan en ese país, con unas cifras cercanas a convertirse en plaga nacional”.LONGEVOLa nota se presta a discusiones, aún más que a escepticismo. Un monje hindú causó revuelo entre el personal del aeropuerto de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos debido a su edad, 123 años, según lo reseña su pasaporte (parece nada más de 90 años).Swami Sivananda iba a realizar un viaje hasta Londres y al llegar al aeropuerto los incrédulos oficiales de inmigración no perdieron la oportunidad de fotografiarse con el que extraoficialmente es el hombre más viejo de la historia. Este monje hindú ha asegurado que el truco para ‘burlar a la muerte’ es practicar yoga, no tener sexo y comer sano, específicamente alimentos sin picantes.El pasaporte de Sivananda indica que nació el 8 de agosto de 1896 en el estado de Bengala Occidental, por lo que con 123 años es mayor que Kane Tanaka, una japonesa de 116 años reconocida actualmente como la persona más anciana con vida del mundo. Sivananda ha intentado que su estatus sea reconocido por el libro Guinness de los récords, pero no se le ha otorgado el récord debido a que su edad proviene de un templo hindú.Por este motivo se continúa considerando a la francesa Jeanne Louise Calment como la persona más longeva de la historia, tras haber fallecido en 1997 a los 122 años y 164 días.LONGEVOEl caso de Swami-Go Visananda me recuerda al chiste del tipo al que el doctor le pregunta sobre el secreto de su larga vida. “No como más que verduras hervidas, pocas, sin aceite ni especias de ninguna clase, me levanto de madrugada, duermo 3 horas al día, no hago el amor ni practico el placer solitario, no me someto a ningún estrés, me ducho cada semana con agua fría, medito 10 horas diarias, ando todo el tiempo casi desnudo, no me rasuro nunca ni me corto las uñas ni el pelo, esta es la primera vez que consulto a un médico, nunca he ido al cine ni al teatro, no tengo radio ni tele ni compu ni celular…” El doctor lo interrumpe: “Perdone, pero quiero hacerle una pregunta: ¿para qué?”.