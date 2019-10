14 Octubre 2019 11:35:00

Cartas a Zócalo: Réplica de Jean Paul Huber Olea

JEAN PAUL HUBER OLEA Y CONTRÓ, señalando como domicilio para recibir notificaciones la casa marcada con el 355 de la calle Paseo de las Lomas, en la colonia San Patricio, C. P. 25204 en la ciudad de Saltillo, Coahuila, expongo:



Que con fundamento en los artículos 2, 3, 9 y demás relativos de la Ley Reglamentaria del artículo 6º., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia del Derecho de Réplica, vengo a ejercer DERECHO DE RÉPLICA por publicaciones que se hicieron en ese diario el pasado domingo 13 de octubre del presente año, en donde el columnista Luis Carlos Plata publicó un artículo intitulado “La conexión Moreira-Moreira y los $10 millones a Humberto”, en la cual se hace mención a mi persona de manera imprecisa, tergiversada y desinformada.



Efectivamente soy el Notario Público Número 124 de Saltillo, Coahuila, y también es cierto que el Magistrado Francisco José Huber Olea y Contró es mi hermano.



No obstante lo anterior, debo hacer las siguientes precisiones.



Por cuanto hace a mi información personal, en primer término debo aclarar que he sido abogado postulante con una trayectoria de más de 25 años. Soy catedrático por Oposición de la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace 13 años. Tengo obra jurídica publicada en diversas editoriales dentro de las que destaca Porrúa. Del mismo modo tengo obra literaria publicada y estoy incluido en el catálogo de Autores de Bellas Artes. Pertenezco al Colegio Mexicano de Abogados, donde se me otorgó la Medalla al Mérito Jurídico hace unos años, soy miembro de número de la Legión de Honor Nacional de México. Fui presidente de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos y miembro de la Asociación Internacional de Consultores Políticos. Soy miembro del Colegio de Notarios del Estado de Coahuila y del Colegio Nacional del Notariado Mexicano en donde actualmente funjo como secretario de la Comisión de Asuntos Electorales.



He trabajado en diferentes entidades federativas del país y, por lo que se refiere al estado de Coahuila he tenido clientes desde hace 15 años. Los lazos de trabajo y afectivos derivaron en un matrimonio con la señora María Soledad Rivera Berrueto, nieta del profesor don Federico Berrueto Ramón – coahuilense ilustre –, con la cual tuve una relación sentimental de 7 años y 3 de ellos estuve casado.



Por cuanto hace a mi nombramiento como notario, debo mencionar que efectivamente fui designado Notario Público número 124 de Saltillo. Esa designación fue realizada junto con 80 notarios más, no fue una designación exclusiva como pareciera plantearse en la nota.



Cumplí todos los requisitos que la Ley del Notariado exigía para el caso y solicité el fiat correspondiente, el cual fue aprobado por el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza y el Titular del Ejecutivo. Acredité ante juez de lo civil del Poder Judicial del Estado los requisitos respectivos y se rindieron las informaciones testimoniales respectivas. Pagué el importe por los derechos del fiat otorgado una cantidad poco más de $670,000.00



Como podrá evidenciarse, no se trata de ningún tipo de favor realizado de manera ex profeso para el suscrito, sino a una legítima aspiración que, atendiendo a mi desarrollo profesional y a los trámites para cubrir los requisitos de ley, fue que se me otorgó el fiat que me acredita como notario.



Finalmente, debo aclarar que la relación con mi hermano, el magistrado Huber Olea Contró, es una relación estrictamente familiar. Desconozco los asuntos que se someten bajo su jurisdicción (ni tendría por qué conocerlos) e incluso, desconozco su propia oficina.



Manifestado lo anterior, me permito solicitar se haga la publicación de la presente aclaración, dado que el contenido de la columna mencionada lastima la reputación del suscrito que nada tiene que ver con los asuntos que en ella se relatan y por lo que hace a mi persona, contiene información incompleta, falsa y fuera de contexto.



ATENTAMENTE



JEAN PAUL HUBER OLEA Y CONTRÓ