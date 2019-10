12 Octubre 2019 04:10:00

Celebran Aniversario luctuoso

Los del Sindicato Minero celebraron el aniversario luctuoso de don Napoleón Gómez Sada.



Armando Guadiana le devolvió la copa a su compañero senador Napoleón Gómez Urrutia y fue uno de los invitados especiales.



Pero de lo que más llamó la atención es que en el presídium había un lugar reservado para directivos de ArcelorMittal.



En el supuesto de que la empresa con inversiones en el estado de Michoacán logre quedarse con AHMSA ya se puede adelantar con qué sindicato trabajarían.



“Napito” y los altos mandos de ArcelorMittal tienen estrecha relación.



Todavía anoche no se sabía si los de Morena se habían puesto de acuerdo para celebrar mañana su proceso interno.



Los conflictos internos en todo el país tienen sumido al partido en una crisis que los está pulverizando.



Los que tienen aspiraciones, como Roberto Elizondo, Antonio Ballesteros, Claudia Garza del Toro y otros más, van a tratar, si hay proceso interno, de tener presencia con los delegados estatales.



Es lo que les daría fuerza para cuando sea necesario echar mano de ellos y sacar una candidatura.



Daniel Alton estaría amarrado por el Sexto Distrito que comprende parte de Monclova, Frontera y Castaños.



Y es que fue evidente el espaldarazo que le dieron los priístas de la ciudad del riel cuando tomó las riendas de la CNOP municipal.



Ahí estaba tras bambalinas Antonio Juaristi, ex presidente del PRI en Frontera y bien visto por la militancia que lo quieren también como candidato.



También anduvo Jaime Delgado Quirino, de Movimiento Territorial que está muy pegado a Enrique Sarmiento.



Total que Daniel es arropado en Frontera y en Castaños se iría sin tocar baranda con el apoyo de Enrique Soto.



El pronóstico es que Rodrigo Fuentes vuelva a la presidencia del CDE del PRI.



Aunque Enrique Sarmiento trató de mostrar músculo ayer, no se compara al acarreo de Fuentes cuando registró su candidatura.



Apenas arranquen las campañas de los aspirantes lo más probable es que Sarmiento tenga una fuerte campaña en la Laguna, en un área específica.



Las visitas a otros municipios serán de doctor, de pisa y corre.



Sarmiento sería también candidato a diputado local y centrará su campaña interna en el distrito por el que contendería.



En un proceso que duró varios años, Humberto Moreira ganó un juicio contra el periodista Sergio Aguayo.



Ahora Aguayo tendría que pagarle 10 millones de pesos al ex gobernador.



El también académico resultó responsable por los cargos de difamación y daños a la moral en contra de Humberto.



Fue un Juez Federal quién determinó que el periodista resultó responsable de las acciones que el ex mandatario coahuilense le acusó, por lo que tendrá un plazo de 20 días hábiles para cumplir con esta sanción.



Pero el pleito no ha terminado, Aguayo buscará un amparo directo.