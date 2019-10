19 Octubre 2019 04:10:00

Cerró semana

El que cerró semana en Saltillo es Javier Guerrero García, quien desde este viernes tiene agenda en conjunto con el gobernador Miguel Ángel Riquelme. El secretario general del IMSS y el góber se reunieron con alcaldes y este sábado - muy temprano por cierto- inauguran la unidad de detección y diagnóstico de cáncer de mama del Instituto Mexicano del Seguro Social en Saltillo, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.



De manera simultánea se van a poner en marcha también clínicas para la detección y tratamiento de cáncer de mama en Yucatán, Baja California, Veracruz y Jalisco, y en este último estado andará el director general del IMSS, Zoé Robledo, de tal suerte que el chiapaneco no se dejará ver por Saltillo.





¿Cuál era la urgencia?



Molestos, a decir lo menos, se encuentran padres de familia del jardín de niños Guadalupe Borja por la decisión de la Secretaría de Educación, a cargo de Higinio González Calderón, de reincorporar en su cargo a la directora del plantel, Diana Pacheco. Con la decisión cobraron fuerza las versiones sobre las influencias de la docente por su cercanía con funcionarios del área jurídica de la propia Sedu.



A 10 días de que se conoció el caso de los dos alumnos presuntamente abusados en el jardín de niños, ¿cuál era la urgencia por reintegrar a Pacheco? Eso es algo que deberá responder el secretario de Educación.





Cerrar filas



En pleno frente de batalla, abierto en redes sociales por quienes fustigan, por un lado, y por el otro defienden al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su Administración luego de las fallidas operaciones policiales y militares en Culiacán, con la captura y posterior liberación de un hijo del “Chapo” Guzmán, el gobernador Miguel Ángel Riquelme envió un mensaje de solidaridad, tanto a la cuarta transformación como al Gobierno de Sinaloa, a cargo de Quirino Ordaz Coppel.



“En los momentos difíciles en nuestro país, tenemos que cerrar filas en torno de la seguridad de todos”, dijo el coahuilense también a través de las plataformas digitales. El Gobernador aprovechó para reiterar el respaldo de la entidad al Ejército Mexicano.





‘Basta de jugueteos’



Los que mantienen arriba el tono en contra de la 4T y del presidente Andrés Manuel López Obrador, son los representantes del Partido Acción Nacional, y la revuelta en Culiacán no pasó desapercibida.



En la Cámara de Diputados pidieron la renuncia de los integrantes del Gabinete de Seguridad y del propio Mandatario; y, desde Coahuila, el coordinador de la bancada en el Palacio de Coss y presidente de la Junta de Gobierno, Marcelo Torres Cofiño, difundió uno de sus acostumbrados videos para señalar que lo del jueves fue “un desafío frontal al Estado mexicano”, el cual “fue doblegado por el crimen”, algo de lo que si bien nadie se debe de alegrar, preocupa por “la falta de previsión, coordinación y la débil capacidad de respuesta del Gobierno”, lo cual “permitió que el crimen organizado tomara como rehén a la sociedad. Basta de jugueteos”, señaló el panista de moda.





Contra el ‘vapeo’



En el Palacio de Coss hay una iniciativa de la diputada monclovense Josefina Garza Barrera para modificar la Ley para la Protección de los no Fumadores, a propósito de las alertas que se encendieron por la proliferación de cigarrillos electrónicos y el famoso “vapeo”.



La iniciativa con proyecto de decreto de la legisladora del PRI busca establecer en la ley la prohibición para el uso, comercio, venta, distribución, exhibición, promoción o producción de cigarros electrónicos en el estado, con lo cual se cierra prácticamente la puerta a cualquier interpretación legal no considerada. El punto fue turnado a la Comisión de Salud y de aprobarse en breve, Coahuila será pionero en la prohibición de esos aparatos, que por lo menos, bien no hacen a la salud de los consumidores.





En Allende



Quien cerró semana en Allende fue la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Marcela Gorgón. Junto a representantes del Cabildo y el director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el estado, el médico Roberto Cárdenas Zavala, entregó apoyos alimentarios y económicos, así como sillas de ruedas, que por todo suman 3.1 millones de pesos.



Los apoyos forman parte de los proyectos incluidos en el programa Vamos a Michas, en el cual también participan Guerrero, Villa Unión, Zaragoza, Hidalgo, Piedras Negras, Acuña, Nava, Morelos y Jiménez, todos de la zona norte y Cinco Manantiales.



Empresarios con pensión



¿Qué tienen en común Enrique Osuna Westrup, Raúl González Flores y Juan Nazip Harb Karam? Los tres son empresarios, están en edad de jubilación y cuentan con vida acomodada precisamente por sus actividades productivas, pero los monclovenses también coinciden al ser beneficiarios del programa Pensión de Bienestar del Adulto Mayor, a través del cual la cuarta transformación religiosamente cada dos meses les entrega 2 mil 550 pesos.



Obvio, no necesitan la ayuda, pero como el propio Osuna lo dijo, “a nadie le amarga un dulce”. Los empresarios no tienen la culpa de recibir el beneficio, pero el Gobierno federal sí, pues ante la falta de planeación y de no tener cuidado, el dinero deja de cubrir las necesidades de coahuilenses vulnerables.