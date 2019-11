22 Noviembre 2019 04:10:00

Chocaron la copa

Según los enterados, al alcalde de Monclova, el panista Alfredo Paredes López, lo tratan mejor en el PRI, que en el PAN y por eso no fue extraño la buena vibra del jueves entre el edil del inseparable sombrero, y el gobernador Miguel Ángel Riquelme, quien se dejó ver en la Capital del Acero para iniciar la construcción del parque industrial.



Después hubo una comida con empresarios; el anfitrión fue el expresidente de la Cámara de Comercio en Monclova, Alonso Villarreal de los Santos, con lechón al ataúd y vinos de Coahuila.



Quienes ahí anduvieron dieron cuenta de la buena relación entre Paredes y Riquelme y la celebración por el nuevo parque industrial fue el mejor pretexto para chocar la copa.



Con mano izquierda

Por cierto, no solo en Monclova hay cariño de la Administración estatal. En Saltillo no puede haber queja y se entregó la obra de ampliación del bulevar Los Valdez, la cual, de acuerdo con los enterados, no pudo llegar en mejor momento.



Sin necesidad de mencionarlo, pero con guante blanco y mano izquierda, Riquelme respondió a consejeros del Comité Técnico del Impuesto Sobre Nóminas y dejó en claro que la obra y la inversión pública están en la capital del estado.



Favoritismo en la Quinta

En la primera semana de diciembre la Secretaría de Educación, en donde Higinio González Calderón hace las veces de titular, asignará plazas e incremento de horas a los maestros acreditados en exámenes de conocimiento y aptitudes.



Se trata de lugares para profes en servicio, pero por lo visto al interior de la Sección 5 del SNTE la mafia a cargo del secretario general, José Luis Ponce Grimaldo, pesa y reservó las asignaturas más atractivas para amigos, familiares y demás compromisos personales de sus colaboradores.



¿Y los profesores de a pie? En el mejor de los casos se quedarán con las plazas laborales menos favorecidas, pero los afectados están al tanto y se organizan para levantar la voz y exigir se detenga el favoritismo.



Magistrado complot

Muy inquieto se vio a Óscar Aarón Nájera Davis durante la sesión pública del jueves en el Tribunal Superior de Justicia del Estado. O algo no anda bien con su salud, o un asunto lo trae con pendiente de sobra, pero el “magistrado complot”, o el “correlón”, como lo conocen sus propios colegas, no se estuvo quieto durante los trabajos.



Nájera, quien además de organizar el despido a mansalva de funcionarios del Poder Judicial, es acusado de encubrir a acosadores de alumnas de la Facultad de Jurisprudencia, salió y entró buen número de veces del salón de sesiones, sobre todo, de manera coincidente durante las intervenciones de su homólogo Luis Efrén Ríos Vega, y lo hizo por la puerta trasera, como cuando corrió de la prensa para no responder por su “videogate”.

Por cierto, al parecer la demanda de juicio político en su contra comienza a cobrar forma en el Palacio de Coss. Veremos.



Agenda laboral

Luisa María Alcalde, para más señas titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de la 4T, amanece este viernes y cierra semana en Saltillo. Primero se reúne con el gobernador Miguel Ángel Riquelme para entregar nombramientos a los integrantes del Consejo Interinstitucional para la implementación de la reforma laboral y después se reunirá en privado con empresarios y demás integrantes del sector productivo y laboral.



La funcionaria federal estuvo el jueves en la Región Carbonífera; supervisó el arranque de los trabajos para tratar de recuperar los restos de los 63 trabajadores atrapados en la carbonera Pasta de Conchos, desde el estallido de la madrugada del 19 de febrero de 2006.



No votaron

Sabían que su voto en contra se iba a perder entre la aplastante mayoría de Morena y los tres diputados federales coahuilenses del PRI abandonaron la sede alterna en donde se dio vista al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente año.



Fernando de las Fuentes Hernández, Martha Garay Cadena y Rubén Moreira Valdez se quejaron de los morenos, pues ni los voltearon a ver y mucho menos iban a tomar en cuenta sus planteamientos.



Lo cierto es que ninguno de los proyectos de Coahuila para el gasto público federal del año siguiente pasó y lo más alarmante, de acuerdo con los legisladores está en caída libre la expectativa para infraestructura y seguridad pública.



La dupla

Para el empresario Aldegundo Garza, el desarrollo y crecimiento de Saltillo se explica en el trabajo coordinado entre el gobernador Miguel Ángel Riquelme y el alcalde Manolo Jiménez; así lo mencionó durante la entrega del recién ampliado bulevar Los Valdez, al norte de la ciudad.



El fundador del Museo de las Aves es vecino del sector y está convencido de que las obras en curso son referente en el desarrollo de la ciudad y van acordes al crecimiento. No habla mucho en eventos públicos, pero ahora aprovechó para ponderar los resultados de la dupla Riquelme-Manolo en seguridad, transparencia y desarrollo.