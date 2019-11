22 Noviembre 2019 04:10:00

Choque de trenes PN Vs Ferromex

EN VERDAD QUE ALGUNOS ALCALDES y regidores deberían de ser capacitados de mejor manera antes de comenzar sus administraciones y más en casos de munícipes de Morena, donde se dan los contrastes en ejemplos aquí mismo en Coahuila…



MIENTRAS SE TIENE en un lado al que conoce la gestión y tiene los contactos y gestiona cientos de millones de pesos en obras como es el alcalde Claudio Bres, en el otro extremo se encuentran alcaldes y regidores como el de Parras de la Fuente que hasta su llegada pensamos que ya se había visto de todo en ese pueblo mágico…



AHORA QUE GOBIERNA RAMIRO PÉREZ Arciniega por Morena en Parras, se pensó que las cosas cambiarían pero en verdad que la administración se convirtió en un circo…



LO QUE SE LE CRITICÓ a Evaristo Madero en su momento, ahora lo vemos con el propio Pérez Arciniega. Pero eso no es todo, sino que también se ve todo un escándalo en el cabildo cada que tienen oportunidad de convertir aquello en una vecindad…



RESULTA QUE EL ALCALDE no puede salir del pueblo, a Saltillo o Torreón, porque el exalcalde Evaristo Madero (que ya está denunciado por desvíos millonarios) reúne al cabildo o buena parte de él, convocan a sesión y desconocen al tesorero y las funciones del secretario del Ayuntamiento, ayudado incluso por los regidores de Morena…



ESOS ESCÁNDALOS SON a diario, cuando no se arma un zafarrancho en estado de ebriedad del exalcalde con otros políticos, todo eso en perjuicio de Parras de la Fuente otrora el mejor pueblo mágico de la zona norte de México…



III



PÉSIMO MANEJO DEL GRUPO México, de Germán Larrea, al permitir que sus funcionarios de Ferromex apostados en la zona de Piedras Negras emprendan un pleito contra el municipio y mantengan una guerra legal y de declaraciones para cuidar intereses que a todas luces ellos corren mayores riesgos…



Y ES QUE DESDE hace algunas semanas, los empleados de Ferromex en Piedras Negras la han emprendido con una mala, o pésima, comunicación con el municipio de Piedras Negras a grado tal de intercambiar denuncias…



ACASO NO APRENDIÓ GERMÁN Larrea y su Grupo México con la experiencia de Pasta de Conchos? Tema que sigue vivo y aún le causa afectaciones…



BUENO PUES EN PIEDRAS Negras la defensa la tiene el director de Obras Públicas, Anselmo “Chemo” Elizondo que ante los problemas que causa la empresa ferroviaria con sus embarques atorados en la Aduana desquicia la mitad de la ciudad…



OJALÁ Y QUE HAYA cordura o de plano los clientes de Ferromex podrían optar por otra zona pese a las condiciones de seguridad que por esta frontera se ofrecen…



DE NADA SIRVE INVERTIR 100 millones de dólares o más en el patio fiscal ferroviario más importante si no tienes malos publirrelacionistas o gerentes de tráfico que se ponen a entrar en conflicto con los alcaldes por donde realizan sus operaciones…



III



EN LA REGIÓN CARBONÍFERA, hoy comenzó una nueva etapa para el nuevo proyecto de intento de recuperación de los restos de los mineros caídos hace ya más de 12 años…



LA SECRETARIA DEL TRABAJO, Luisa Alcalde, llegó ayer jueves para verificar la primera etapa de los trabajos para la recuperación de los restos de 63 mineros…



LOS TRABAJOS YA TIENEN una semana, dirigidos por geólogos, para ver las condiciones del lugar y recomendar los mejores métodos para ir hasta el lugar en donde se presumen quedaron los mineros atrapados…



LUEGO DE ESTO POR SUPUESTO que habrá un diálogo con los grupos de familiares de los mineros caídos, para informar sobre los trabajos que se han realizado…



DE MANERA FORMAL SE INICIARá este proyecto ya dentro de poco más de dos meses y medio, en el aniversario número 13 de esta tragedia, pero la cosa no es sencilla…



LOS MINEROS, EXPERTOS Y RESCATISTAS de la Carbonífera conocen mejor que nadie el terreno y sin duda que los expertos aportarán ideas, pero solo quienes han vivido buena parte de su existencia en el fondo de la tierra de esta región conocen cómo se puede trabajar ahí…



III



Y EN LA SECRETARÍA DE Salud ahora sí emprendieron un combate en serio contra productos que destrozan y causan daños severos a las condiciones de los coahuilenses, como es el caso de los cigarros electrónicos y vapeadores…



EL SECRETARIO DE SALUD, Roberto Bernal, apoyado por autoridades federales comenzó con una serie de operativos para el decomiso de este tipo de productos en tiendas, pulgas y hasta en bazares de redes sociales…



EN LA MAYORÍA DE LAS jurisdicciones sanitarias se logró el decomiso de decenas de estos productos y se espera que en la número uno al menos esta semana se tengan resultados, pues dicen los enterados que han acudido a las pulgas y negocios y que no han encontrado nada…