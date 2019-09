30 Septiembre 2019 04:10:00

Claudio Bres y la líder nacional de Morena

AHORA QUE FUE EL informe de actividades legislativas del senador Armando Guadiana, mismo que se llevó a cabo en tierras que gobierna Morena, allá en el Pueblo Mágico de Parras de la Fuente, el que estuvo en una excelente plática con la dirigente nacional de Morena fue el alcalde Claudio Bres…



BUENOS COMENTARIOS CIRCULARON DE este encuentro en donde el tema no fue simplemente coincidir en el informe del ingeniero Guadiana, sino sobre la estrategia del alcalde para bajar recursos federales y destacar a nivel nacional como un municipio eficiente en la materia y que ha sabido aprovechar la experiencia para transformarla en beneficios para toda la población…



HABLAR DE 900 MILLONES de pesos de inversión en el primer año de recursos obtenidos gracias a la gestión de proyectos y más en un municipio fronterizo refleja la capacidad de gestión, organización y también de los beneficios que pueden lograrse con la experiencia de gestión…



LA PRESIDENTA DE MORENA sin duda que está al pendiente de lo que sucede en los municipios y estados gobernados por Morena, sobre todo en aquellos en donde las cosas funcionan muy bien y la aceptación de la población es elevada…



III



DE CERRAJERO LA ARMÓ el director de Fomento Económico de Piedras Negras, Javier Beráin, luego de que le avisaron que en uno de sus locales comerciales que renta en la plaza Lux se quedó atrapado un cliente, el cual por alguna razón nadie vio al momento del cierre a las 2 de la mañana…



EL ESCÁNDALO SE ARMÓ minutos antes de las 8 de la mañana cuando el cliente despertó de su exceso de alcohol en los baños del antro y se dio cuenta que estaba aún en el bar y que este ya estaba cerrado…



De inmediato le marcó a su familia quienes arribaron al lugar no sin antes pedir ayuda a los Bomberos y Cruz Roja quienes también llegaron temprano para ver en qué podían auxiliar…



CUANDO SE DISPONÍAN A romper la puerta trasera del antro, llegó el propietario de la plaza Lux y les pidió calma para él proceder a abrir el negocio con un juego de llaves que tiene del mismo y gracias a ello se logró rescatar al joven que solo presentaba una intoxicación etílica y una tremenda cruda moral…



LOS PARAMÉDICOS Y BOMBEROS pretendían primero que las autoridades llegaran para ver si se trataba de un cliente o de algún ladrón que entró por otra parte y no podía escaparse del lugar…



III



ESTA SEMANA EN LA Canaco de Piedras Negras se tiene programada al visita del jefe de Aduanas de Eagle Pass, Paul del Rincón, quien asistirá como invitado a platicar con los socios de esta cámara empresarial para explicar los beneficios de la agilidad en los puentes y lo que se hace para que los efectos del fenómeno migratorio sea el menor posible para ambos lados de la frontera…



EL JEFE DE ADUANAS BUSCA tener una excelente comunicación con los representantes empresariales de ambos lados de la frontera y por ello es que accedió a esta visita programada para esta semana en la reunión de socios de la Canaco que preside el abogado y empresario gasolinero Carlos González…



LA CITA YA ESTÁ CONFIRMADA Y salvo una situación de fuerza mayor podría provocar un cambio de última hora…



III



UNA EXCELENTE RESPUESTA obtuvo la oficina de Óscar López en el tema del cumplimiento en el pago de derechos vehiculares en esta región de Piedras Negras luego de que se ha alcanzado la meta y por encima del promedio estatal…



A PESAR DE QUE se ha tenido una lucha cuesta arriba contra los autos chuecos o contra las organizaciones que prometen habrá regularización, lo cual se ve muy complicado, la respuesta de los contribuyentes ha sido muy positiva y se incrementará en las próximas semanas…



ÓSCAR LOPEZ HA CONVOCADO AHÍ aprovecha los medios para invitar a la gente a que se acerque a su oficina para el pago de los derechos que dan un beneficio del seguro y además se espera que en el mes de diciembre de nueva cuenta haya beneficios para aquellos pagadores de impuestos cumplidos que deseen anticipar su pago del 2020…