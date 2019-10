09 Octubre 2019 04:10:00

Clínica del IMSS en Villa de Fuente o un ejido

PREOCUPACIóN HA SURGIDO ENTRE los directores de Policía de los municipios de Coahuila, sobre todo aquellos que están comprometidos en el tema de la prevención del delito y que gracias a ese compromiso han aportado en trabajo lo que les corresponde para lograr la tranquilidad en todo el estado…



Y ES QUE SE ha corrido el rumor de que dentro del proyecto de presupuesto para el 2020 se tiene contemplado meterle tijera, recorte, rebaja o disminución a la seguridad y en especial al llamado Fortaseg…



SE MENCIONA UN 40 POR ciento de recorte que sería una enormidad si consideramos que buena parte de la actualización y capacitación de los oficiales, así como el soporte de mejora salarial proviene de este recurso…



DE OCURRIR ESE CEPILLAZO presupuestal serán los municipios quienes deberán absorber ese gasto en la medida de lo posible, pero en la mayoría de los casos la condición de las ciudades no está para meterle recurso adicional propio a la seguridad…



EL TESORERO SEBASTIáN Guerra y también el director de Seguridad pública Luis Humberto García ya están atentos a lo que sucederá para diseñar una estrategia y hacer frente a la problemática…



III

EL PROYECTO PARA LA construcción de una Clínica del Seguro Social de las denominadas Unidad de Medicina Familiar ya está en marcha y es cuestión de algunas semanas para que se defina en qué lugar se logrará construir…



UNA DE LAS OPCIONES se ha señalado allá sobre el bulevar Centenario, casi frente al Hospital Salvador Chavarría, lo que podría generar una buena sinergia si consideramos que se convertiría en un sector de edificios relacionados con la salud y la medicina, pues ahí está la escuela de Ciencias de la Salud de la máxima casa de estudios de Coahuila…



OTRA DE LAS OPCIONES PODRíA presentarse en el sector de Villa de Fuente, ahí sobre el bulevar que está entre los campos de futbol cuyos predios son propiedad de Morris Libson y en donde le daría atención a toda la parte sur de la ciudad e incluso estaría accesible para los derecho habientes de la zona de Acoros y Año 2 mil…



Y LA TERCERA OPCIóN se tiene allá por el sector del ejido Piedras Negras, que podría ser sobre la carretera Ribereña tal vez en el predio que tiene el municipio abandonado donde antes jugaron el desaparecido equipo de Unión Piedras Negras, de Tercera División en donde son más hectáreas de las que requiere la clínica, pero que no necesitan permuta pues fueron cedidas por un particular al municipio…



VEREMOS Y DIREMOS PUES porque el alcalde Claudio Bres ya analiza todas las opciones y son de permuta, no de compra o pago económico alguno, como lo ha dejado claro el munícipe…



III

MUY PREOCUPADOS ANDAN TAMBIéN los legisladores locales por el tema del arranque del programa Paisano 2019 que se inicia el próximo uno de noviembre…



PUES EL CAOS QUE SE vivió el año pasado cuando colapsó la vialidad sobre la carreta 57 en Allende y por ello es que hasta los diputados locales tienen la intención de intervenir, igual que los alcaldes de Acuña y Piedras Negras para que el problema no se repita…



AYER HUBO REUNIóN EN el cabildo de Piedras Negras en donde participaron los encargados de las dependencias federales a quienes se les pidió que se pusieran mucho más atentos y evitar que las aglomeraciones y retrasos por falta de personal, así como la atención de los paisanos sea mejor que lo sucedido en el 2018…



LA DIPUTADA GABRIELA GARZA Galván ha señalado que Banjército se comprometió a duplicar el personal, también que el Instituto Nacional de Migración atenderá y orientará a los paisanos sobre qué tramite realizan y en que fila deben formarse y así evitar las aglomeraciones…



SON FECHAS CLAVES como el día de Acción de Gracias y el de las fiestas decembrinas, veremos y diremos …



III

Y EL QUE SE PUSO a revisar pero en serio fue la gente del doctor Roberto Bernal, secretario de Salud, esto en el tema de detectar a profesionales de la salud denominados “patito” o “piratas” porque ofrecen y prestan servicio para el cual no cuentan con una especialidad o título de una universidad o escuela oficial reconocida…



RESULTA QUE EN LA primera “peinada” que le dieron a la zona centro se detectaron cuatro dentistas “piratas” es decir que sin titulo realizaban atención médica odontológica…



BIEN HECHO POR LA Secretaría de Salud, esperemos que las cosas sigan así en varios sectores de la ciudad…