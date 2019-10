24 Octubre 2019 04:05:00

Cobros exagerados

COBROS EXAGERADOSPor el peso inusual que tienen las facturas médicas en el PIB gringo, dicen que EU “es un hospital corrupto disfrazado de país”.‘EL GUASÓN’Opinión del paisano Joaquín, que vive en Mahatlán: “Un comentario de YouTube que publicaste fue lo que me animó a ver The Joker hace un par de horas. Cito de ‘El poder, una bestia magnífica, Sobre el Poder, la Prisión y la Vida’ de Michel Foucault, Siglo 21, México, 1994-2013), filósofo que profundizó en la historia de la locura a partir de los griegos.“Una de sus primeras declaraciones al respecto fue: ‘En una sociedad como la nuestra, la verdadera tarea política es criticar el juego de las instituciones en apariencia neutras e independientes, criticarlas y atacarlas de manera tal que la violencia política, que se ejerce oscuramente en ellas, sea desenmascarada y que se pueda luchar contra ellas’. pp.19“Y continúa diciendo: ‘Esta crítica y este combate me parecen esenciales por diferentes razones. Primero, porque el poder político es mucho más profundo de lo que se sospecha. Hay centros y puntos de apoyo invisibles, poco conocidos. Su verdadera resistencia, su verdadera solidez se encuentra, quizá, allá donde no lo esperamos.“Puede ser que no sea suficiente con sostener que, detrás del Gobierno, detrás del aparato del Estado, hay una clase dominante. Es necesario situar el punto de actividad, los lugares, las formas en que se ejerce esta dominación (...) Si no se logra reconocer estos puntos de apoyo del poder de clase, se corre el riesgo de permitirles continuar existiendo y ver cómo se reconstruye este poder de clase después de un proceso aparente’. pp.19.“Otro punto importante de la obra sostiene que ‘desde el siglo 18, para ser exactos, una de las grandes funciones de la medicina, de la medicina psíquica, psiquiátrica, psicopatológica, neurológica, ha sido justamente tomar el relevo de la religión y reconvertir el pecado en enfermedad, mostrar lo que ya era y el pecado no será tal vez, claro está, castigado en el más allá, pero sí lo será sin duda aquí’. “Concluyo con esto: ‘Vale decir que la profesión médica, la medicina, la práctica médica, tiene en esencia la función de mantener todos los grandes tabúes de la moral, de la moral burguesa, de la moral de nuestra sociedad y, por consiguiente, cuando los hábitos morales, los tabúes morales de nuestra sociedad son atacados, de resultas el papel fundamental de la medicina es oponerse en primera línea y lanzar la contraofensiva: la medicina como custodio de la moral, de la moral a secas’. pp.270. Desde esta perspectiva, The Joker cumplió como obra crítica”.PENSIONES“General Electric anunció el lunes que congelará su plan de pensiones de los Estados Unidos para unos 20 mil trabajadores para ayudar a limpiar el balance asediado por el peso de las pensiones. Años de descuido, bajas tasas de interés y reducción de beneficios han dejado a GE con uno de los mayores déficits de pensiones en las empresas estadunidenses.“La empresa dijo que prefinanciará de 4 mil millones a 5 mil millones de dólares de sus obligaciones en pensiones para 2021 y 2022 y ofrecerá pagos a ‘tanto alzado’ a 100 mil exempleados que aún no han comenzado sus pagos mensuales. GE también está congelando los beneficios de pensiones complementarias para unos 700 empleados que se convirtieron en ejecutivos antes de 2011.“Para financiar las pensiones hasta 2022, la compañía dijo que usará una parte de los $38 mil millones de efectivo que planea recaudar de las ventas de activos. Juntos, los movimientos apuntan a reducir el déficit de pensiones de GE entre $5 mil y $8 mil millones, ayudando a reducir la montaña de pasivos de la compañía en dificultades”. https://edition.cnn.com/2019/10/07/business/ge-pension-freeze/index.html ¿Pos que no era problema la deuda, mega baboso Paul Krugman, puesto que “nos la debemos a nosotros mismos”?