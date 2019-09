24 Septiembre 2019 04:12:00

Coincidir en cárcel ‘gringa’

El exgobernador Jorge Torres López facilitó a las autoridades de Estados Unidos el proceso para extraditarlo y la pregunta que ronda es sobre la magnitud de la negociación a la que llegó para que lo cambiaran del Reclusorio Sur, en la Ciudad de México, a donde lo llevaron luego de su captura en Puerto Vallarta, el 4 de febrero de este año, por una cárcel en aquel país.



Si la extradición se concreta pronto, Torres va a coincidir en EU con Javier Villarreal Hernández y Juan Manuel “El Mono” Muñoz.





Desde Asia



Buena vibra desde China mandaron a los Acereros de Monclova el gobernador Miguel Ángel Riquelme y los alcaldes que lo acompañan en la gira de promoción económica, por el triunfo ante Toros de Tijuana y su pase al campeonato de la Liga Mexicana de Beisbol frente a Leones de Yucatán.



Nadie puede decir que el Edil de Monclova, Alfredo Paredes López, no confiaba en la hazaña de su equipo, pues hasta preparado iba con uniformes del equipo, los cuales regaló a los empresarios y autoridades chinas, y una pancarta que presumió al lado del Gobernador.



La visita de promoción industrial y comercial al gigante asiático concluye este martes y después de más de 20 horas de vuelo, la delegación coahuilense estará en la entidad en el transcurso del miércoles.





Lobos ‘de acero’



A propósito del resultado en el beisbol mexicano y del campeonato de la Zona Norte para los Acereros, el que anda que no cabe de gusto es Salvador Hernández Vélez. Como sabemos, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila es originario de Viesca, muy cerca de la tierra de los Algodoneros de Unión Laguna, pero su corazón, nos aseguran, en realidad late por el equipo de Monclova.



Además, si recordamos, la directiva del equipo, a cargo de Gerardo Benavides, dedicó a la máxima casa de estudios del estado las series de cierre de la temporada regular. Doble motivo del lobo mayor para andar contento.







Anda desactualizada



A la diputada María Eugenia Cázares Martínez nadie le hace caso en el Palacio de Coss y al parecer, más de la mitad de la Legislatura, lo empezó a notar. De ahí su queja respecto a las 14 propuestas de punto de acuerdo que duermen el sueño de los justos en la congeladora.



Se trata de planteamientos relacionados con la megadeuda, auditorías y otras investigaciones relacionadas con la Secretaría de Finanzas. Sin duda, temas interesantes, pero en la propia bancada panista, a la cual pertenece, no le siguen el juego porque se trata de asuntos que ya se discutieron desde la tribuna, o la información solicitada a las autoridades finalmente se les entregó… No estaría de más que se actualizara, a lo mejor por eso ni la voltean a ver sus propios compañeros.





Cumplirle al género



En las reuniones del PAN Coahuila se escuchan varios nombres de posibles candidatos a diputados locales. El proceso electoral arrancará el 1 de enero y los panistas parecen dispuestos a ir calentando motores. De hecho, buena parte de los perfiles que se mencionan en círculos de Acción Nacional son mujeres, ante la necesidad de los partidos de garantizar el equilibrio entre géneros.



Entre los nombres que trascienden está el de Esther Quintana Salinas, de seguro por su experiencia como diputada federal y dirigente del partido; también el de la regidora Teresa Romo Castillón y el de Eva Flores Rocha, recién electa como consejera nacional, junto a Blanca Eppen Canales, de Torreón, y la monclovense Silvia Guadalupe Garza Galván.





Con el librito



Nos aseguran que bien evaluado salió Alejandro Hassaf, para más señas director de Servicios Primarios en el Ayuntamiento de Saltillo, pues no solo se le da lo de mantenerse cerca de la gente en las colonias, además también la convivencia y buen trato con los empleados municipales bajo su mando.



Por ejemplo, nos mencionan, no hace mucho se le vio en plena convivencia con las cuadrillas de limpieza manual del Gobierno municipal, al terminar un evento. Compartió el pan y la sal, y aseguran que hasta los refrescos invitó a quienes todos los días trabajan para mantener limpia la ciudad, es decir, juega con el librito. Por algo Hassaf es considerado en el primer equipo del alcalde Manolo Jiménez.





Platos rotos



Luego de que un juez de Distrito otorgó la suspensión provisional para que María de la Luz López Saucedo siga al frente del Sindicato de Trabajadores de la máxima casa de estudios en el estado, y se reconozca su personalidad jurídica, en la Universidad Autónoma de Coahuila hay quienes apuestan doble a sencillo a que Daniel Garza Treviño, para más señas titular de la Oficialía Mayor, será quien pague por los platos rotos por alimentar un pleito personal con la dirigencia del Sindicato.



El costo, señalan los universitarios, es menor a iniciar un emplazamiento de huelga, que puede poner en crisis a la universidad.