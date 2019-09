29 Septiembre 2019 04:05:00

Comparecencia de Arturo Herrera, secretario de Hacienda

Este jueves, en la Cámara de Diputados se llevó a cabo la comparecencia del secretario de Hacienda, el maestro Arturo Herrera Gutiérrez; bajo un contexto de –cero– crecimiento económico para el país en el último trimestre, fijé la postura del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, señalando la grave irresponsabilidad de la Secretaría de Hacienda al atropellar el marco jurídico, sustentando un programa económico bajo el esquema del Plan Nacional de Desarrollo, que como ya he señalado antes ni es plan ni es de desarrollo.



Ahora, en el análisis del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2020, identificamos con claridad que aun cuando la Constitución establece en su Artículo 25 que “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional” y el Artículo 26 dispone que “los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución determinarán los objetivos de planeación”, y que los programas federales se sujetarán obligatoriamente a los programas de la Administración Pública Federal, no existen los instrumentos ni las capacidades técnicas y humanas para que se pueda llevar a cabo.



En este sentido, es esencial señalar que el Presupuesto de Egresos presentado plantea que por cada peso que el Gobierno tiene presupuestado invertir, 50 centavos son para Pemex, 3 centavos son para salud y 2 para educación, esto quiere decir que la inversión destinada a PemeX es tres veces mayor que el total destinado a transporte, salud, educación, seguridad y agua en su conjunto, y esto no es todo, ya que se destinarán recursos a una refinería obsoleta, que quieren ubicar en una zona de riesgo, ignorando que el nivel del mar está aumentando, circunstancia claramente advertida por la comunidad científica internacional.



Y esta descapitalización no solo es en el ámbito federal, también en el local; en América Latina el gasto de capital de los gobiernos subnacionales es de 31% de su presupuesto, contra solo 5% en el caso de los municipios mexicanos. Si a esto sumamos que las estimaciones de ingresos fiscales, particularmente ISR, IVA y IEPS se elaboraron con un crecimiento del PIB de 2%, es alarmante, y a todas luces se puede observar que el programa económico está mal diseñado, que incumple con las premisas fundamentales de planeación económica.



Cabe mencionar que una condición necesaria para llevar a cabo cualquier ejercicio de planeación económica y financiera requiere alinear objetivos realistas con instrumentos eficaces. Es un principio básico de cualquier ejercicio de planeación, por ello, presentar objetivos irreales sin contar con los instrumentos necesarios para su efectiva realización, significa violar irresponsablemente este principio, claramente definido en la Ley de Planeación y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.



Bajo esta óptica, como les decía, no es difícil prever el daño que sufrirán sectores clave del país como son la educación, el medio ambiente y la infraestructura. ¿Cómo garantizar un futuro promisorio a una generación de niños y jóvenes si se destina 25 veces más presupuesto a Pemex que a educación, pilar central del desarrollo sostenible de cualquier país? ¿Cómo hablar de desarrollo sustentable cuando la inversión en programas relacionados con el medio ambiente es prácticamente de cero?



Y así lo sostuve ante el Pleno de la Cámara de Diputados; en primer lugar, este ejercicio es 100% hechura del Gobierno que pregona la cuarta T, además de no cumplir con lo estipulado en nuestra Constitución; este presupuesto no es equitativo, incluyente, integral, sustentable ni sostenible, tenemos el presupuesto destinado al sector ambiental más bajo en la historia, por ningún lado se observa un proyecto de país con visión de sustentabilidad y de resiliencia ante la amenaza que representa el cambio climático.



Es alarmante la ausencia de una visión de largo plazo, la insensibilidad, así como la irresponsabilidad de repartir gasto corriente con fines electorales, en lugar de proteger al medio ambiente o buscar la mejora de los servicios públicos o la disminución de la brecha sobre infraestructura en el país.



Caló hondo y espero que cale más, porque México no va en el rumbo correcto. Es urgente fortalecer a las instituciones y los programas que velan por el ejercicio de los derechos humanos, políticos, sociales y ambientales, por ello Acción Nacional refrenda su disposición a trabajar por el crecimiento del país, para lograr condiciones de crecimiento y bienestar para todos.