26 Octubre 2019 04:10:00

Con sabor a despedida

El lunes al mediodía en la Infoteca de la Universidad Autónoma de Coahuila campus Arteaga será el quinto informe de Luis Efrén Ríos Vega como director general de la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH) y en una de esas el evento tendrá alta dosis de nostalgia y sabor a despedida.



En cuestión de días, el investigador se incorporará al Poder Judicial del Estado. En el escritorio del gobernador Miguel Ángel Riquelme está lista la propuesta que hará llegar al Congreso estatal y el nombramiento como magistrado podría ser en esa misma semana o en la siguiente.



Mientras tanto, Ríos Vega aprovechará para despedirse de la Academia que fundió hace un lustro. En el evento estarán profesores y alumnos y uno que otro invitado.





Etapa de jubilación



La que también está en la recta final, pero como presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, es la magistrada Miriam Cárdenas Cantú. El próximo miércoles encabezará su última sesión del Pleno del Poder Judicial y al día siguiente correrá su etapa de jubilación.



Cárdenas puede presumir una serie de logros durante su gestión como titular del TSJE, entre ellos darle claridad al oscuro entramado del caso Ficrea. Por alguna razón su antecesor, Gregorio Pérez Mata, mantuvo oculta la información y la abogada saltillense llegó y puso el expediente sobre la mesa. Por lo pronto, 26 de los 126 millones involucrados se pudieron recuperar.





No hay felicidad completa



No hay felicidad completa y esto quedó claro la víspera con el actuar de los legisladores federales. Punto a favor de Coahuila el revire de los senadores a la decisión de la Cámara de Diputados que daba luz verde a la regularización de vehículos ‘chocolate’.



En la Cámara Alta, que encabeza el morenista Ricardo Monreal, atendieron voces como la del gobernador Miguel Riquelme sobre las repercusiones de la medida para la industria automotriz y echaron abajo el planteamiento.



Sin embargo, lo que nadie pudo detener fue la eliminación del Fondo Minero para los gobiernos locales; a partir de enero lo concentrará el Gobierno federal y lo aplicará como mejor le plazca.





Coincidieron



Para que luego no digan que no se llevan bien; este viernes coincidieron en Palacio de Gobierno el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez y el titular de la Secretaría de Gobierno, José María Fraustro Siller.



Estuvieron en la instalación del Consejo para la Prevención y la Atención Integral del Sobrepeso y Obesidad. Por lo pronto, la UAdeC se comprometió a difundir entre los alumnos los beneficios de llevar vida sana. Algo es algo, pero para muchos lo importante fue saber que Chava y Chema, quien también fue rector, no se llevan mal.



También estuvieron el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez y el secretario de Salud, Roberto Bernal.





Bajo rating



Jesús de León Tello, quien hace las veces de dirigente del Partido Acción Nacional en Coahuila, no traer mucha convocatoria que digamos con los alcaldes emanados precisamente de las filas del albiazul. Una muestra del bajo rating del dirigente panista es que de sus 17 alcaldes en Coahuila, sólo dos participaron en la protesta frente a Palacio Nacional, cuando el Gobierno de la cuarta transformación los dispersó con gas lacrimógeno.



Se trata de Jorge Zermeño Infante, de Torreón y Andrés Vázquez, de Lamadrid. De ahí en fuera, ni se asomaron y a lo mucho siguieron la protesta desde su teléfono móvil. El que tuvo falta justificada fue el Edil de Monclova, Alfredo Paredes López, quien tuvo agenda en Saltillo con el Gobernador Miguel Ángel Riquelme.





Un poco de cariño



Por cierto, el que cerró semana en la Región Centro del estado fue Reyes Flores Hurtado, para más señas superdelegado en la entidad, y aprovechó la vuelta para visitar precisamente al alcalde panista de Lamadrid, Andrés Vázquez. Nos comentan que el representante del Gobierno federal y el Edil se pusieron al día y habrá gestión específica para las necesidades que tiene el Gobierno local.



Al parecer no fue difícil para Flores Hurtado desactivar a Vázquez como uno de los alcaldes inconformes; el Edil lo que necesitaba era un poquito de atención. ¿Así de descuidados los trae la dirigencia panista?





Exhorto a la Sedu



Por unanimidad se aprobó el exhorto del diputado Jesús Andrés Loya Cardona a la Secretaría de Educación para que firme convenios con las universidades públicas y privadas con el propósito de que estudiantes de las carreras de sicología y trabajo social realicen sus prácticas profesionales en escuelas de educación básica.



Con lo anterior, la idea es prevenir situaciones de violencia entre niños y jóvenes, situaciones de acoso escolar, depresión y conductas suicidas. Finalmente entre más ojos haya para detectar conductas de riesgo entre los alumnos, menos posibilidades existen de que suceda una tragedia.