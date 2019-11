10 Noviembre 2019 04:09:00

Conectando con mi ser interior

Queridos amigos: les escribo desde un lugar hermoso donde estoy conectando con mi ser interior deseando que estén teniendo un bello y maravilloso Domingo familiar



Desde el silencio, escucho mi respiración, con un poco de dificultad por la gripa, sin embargo es bello y agradezco infinitamente poder escucharme a mi misma haciéndome algunas preguntas que en este espacio sagrado surge de lo más profundo de mi ser. ¿Qué necesitas en este momento? Y mi respuesta es, descansar profundamente, aislarme de trabajo, amigos, familia, y todo lo que me distraiga para poder cumplir con mi necesidad de descansar y conectarme con mi ser interior.



Me encuentro en un lugar maravilloso, con un pulmoncito (bellos pinos) áreas verdes, con una de mis plantas preferidas, unas bellas bugambilias de color morado y fiusha, colores que adoro, desde el comedor de una cabañita preciosa y muy cómoda, hay un vitral grande donde puedo admirar los cerros llenos de pinos tupidos, todos de distintos tonos de verde, veo como se mueven sus ramitas a lo lejos. Se siente un aire entre fresco y a la vez, muy cálido, pues aun se observa el sol en todo su esplendor, el cielo está despejado azul clarito, siento los rayos del sol en mi espalda, ya me está dando calor, estoy feliz de sentir mi cuerpo, lo que estoy sintiendo en este momento. Vuelvo a dar un respiro profundo como si fuera el último (cancelado) sólo es para que sepan que estoy sintiendo. Tengo dos semanas con gripa, pues he tenido mucho trabajo de todo tipo, y me encanta, solo que no lo escuché a tiempo, donde me decía que descansara, que le bajara al ritmo, que ya hay que agradecer el trabajo, por supuesto, pero todo en su justa medida, ni más ni menos, porque todo exceso tiene sus consecuencias, así que, me quise dar un auto regalo maravilloso, venir a este sagrado lugar, con un grupo amoroso que no conocía, pero que al día de hoy a tres días juntos hemos vivido experiencias muy fuertes que seguramente nos marcaran de por vida, pues hemos sanado partes de nuestras vidas que tal vez ni sabíamos que estaban ahí.



Aquí es sanas tú sano yo. Tuve que leer en una semana 4 libros, para poder asistir a este autoregalo, una certificación internacional que se llama “Tú puedes sanar tu vida” es la filosofía de Louise L. Hay, de la cual todos tenemos esa información en nuestro ser, pero no lo sabemos, otros lo hemos ido descubriendo en el camino de la vida, como yo, cuando enfermé de cáncer de mama, se me fue revelado de forma divina, y empecé a sanar desde mi alma, desde el interior, desde el dolor.



Quiero compartirles que hasta hace unos tres años supe que lo que se me fue revelado divinamente, y que he compartido en mis testimonios de vida durante diez años, una mujer maravillosa al iluminarse y sanar, quiso registrar su filosofía de vida y compartirla con todo el que quiera sanar su vida, su ser. Es un bello legado de amor para la humanidad tan sedienta de amor, de sanación del interior, hay formas distintas de hacerlo, una como lo hice yo, invocando al Espíritu Santo, y la Fé tan grande en él. Todo está conectado, todos somos unidad en Dios, el creador del universo. Sí todos sanáramos las heridas emocionales de la infancia, realmente el mundo estaría en armonía y en paz. Este deseo es un sueño y toda realidad empezó de un sueño, de un deseo. Ahora mismo yo deseo con el alma TU que me estás leyendo y me honras con ello, sanes desde el alma, amate a ti mismo, para poder amar a los demás, ama tu trabajo para que regales a los demás una sonrisa, y tus dones, ama la vida misma, y agradece por el bello regalo de la vida. Cuídate, cuida nuestro universo, con pensamientos y acciones de amor, de luz divina, no importa que religión tengas, el amor, el querer tener paz, armonía, eso es de humanos. Has un favor al mundo, apréndete a amar, para que puedas darle al mundo amor, que es urgente, cuidemos nuestra alma, nuestro ser interior, de ahí emana todo lo bello, Dios así nos hizo perfectos a sus ojos, porque nos creó con gran amor.



Ya me retiro, ya se acabó el receso, agradezco infinito este momento maravilloso que comparto con ustedes , mis queridos lectores, un abrazo desde el alma con mucho amor. Hasta la próxima, Diosito por delante.