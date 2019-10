05 Octubre 2019 03:10:00

Continúan los arbitrarios operativos

BUEN DÍA… CONTINÚAN LOS ARBITRARIOS operativos de autoridades estatales consistentes en multas a contribuyentes morosos y decomiso de autos con placas vencidas donde diariamente recogen ante la impotencia de los afectados, entre cuatro y cinco unidades.



DE CONTINUAR ESTA TENDENCIA DE lunes a viernes, arrojará un promedio equivalente de 20 a 25 por semana y un máximo de 100 mensuales, y dicen esas autoridades que continuarán los operativos por razones de seguridad, pero nadie cree ese argumento, lo que se pretende es ejecutar los cobros correspondientes pa’los aguinaldos y la “cuesta de enero”.



AYER POR LO PRONTO, UN automovilista que circulaba a bordo de una unidad nacional lo sorprendieron en una revirada porque llevaba micas de la Onappafa, para tratar de sorprender en los operativos pero lo atraparon en “tira y tira” en la jugada. En años anteriores han sucedido también similares casos-



Y ESTO ÚLTIMO HA SERVIDO de pretexto para que agentes ministeriales intercepten a conductores de autos “chuecos” para decirles que es necesario revisar la unidad y corroborar si efectivamente son de procedencia extranjera o nacionales, lo cual no es de su competencia, pero lo hacen por razones de algo pa’l café o los refrescos. Ojalá que tome nota el delegado Rodrigo Chaires, dicen.



SEÑALAN LOS CONTRIBUYENTES QUE ES injusto pagar mucho dinero por canje de placas y una larga lista de conceptos a cambio de nada porque las escuelas están precarias lo mismo que los pocos hospitales estatales y ahí tienen ustedes el Amparo Pape en una situación devastada, y los médicos están ahí por vocación porque en un descuido además del salario bajísimo, tal vez a veces les pagan, a y a veces no.



ARMANDO GUADIANA DIO SU INFORME de senador, pero no incluyó los abusos contra sus trabajadores mineros a los cuales tiene en condiciones de esclavitud, y en plena canícula aseguran los afectados que los transporta en un camión cerrado como si fuesen animales y sin ventilación, pero presume de participar en la Cuarta Transformación, salarios de hambre y represivo.



TODOS LOS DIPUTADOS FEDERALES Y senadores de Morena obtuvieron la candidatura por designación, no hubo elecciones internas, y muchos ni siquiera son militantes de Morena sino que provienen del PRIAN por eso la militancia real la que realmente labora por el partido a cambio de nada, espera que en el proceso electoral 2020 cambien las cosas.



EVA GALAZ, SENADORA ELLA, DICEN que es un cero a la izquierda no le echa ganas en nada, absolutamente en nada y llegó de dedazo por ser hija de Gustavo Galaz quien le patrocinaba las campañas a López Obrador, y ahora a ocho meses de distancia de las elecciones de 2020 para renovar el Congreso Local ya hay muchos externos en todo el Estado interesados en Morena por la futura candidatura.



DICEN QUE AQUELLOS QUE PARTICIPARON a sol, lluvia, y frío en las tareas de construcción de la cimentación del partido, pocas esperanzas tienen o de plano ninguna de ser catapultados a un cargo.



OPTIMISMO EN QUE EL 2020 pinte mejor para la principal fuente de empleo en la localidad, que sean retomados los proyectos que quedaron en suspenso a partir de mayo anterior, y que en su momento anunció Altos Hornos de México.



LA NUEVA PLANTA COQUIZADORA SE construiría en la Siderúrgica 2 con inversión de 300 millones de dólares. En junio pasado la empresa anunció también el proyecto de construcción de una Planta de Pintado de lámina galvanizada en sociedad con la acerera coreana “Paco” donde la producción estaría orientada al mercado de línea blanca.



LA INVERSIÓN SERÍA DE 400 millones de pesos para procesar 90 mil toneladas mensuales dentro de los programas de acero de alto valor agregado que conduciría a reemplazar importaciones. Con la también siderúrgica coreana Posco, esta empresa galvanizaría en sus talleres de México lámina rolada en frío fabricada en Altos Hornos de México.



HASTA MAÑANA