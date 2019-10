08 Octubre 2019 04:09:00

Convocatoria a modo

En donde el horno no está para bollos es en el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila. María de la Luz López Saucedo, quien se pretende eternizar en la dirigencia, quiso sorprender a sus oponentes al lanzar una convocatoria que la disidencia calificó como “a modo”, para renovar la dirigencia el 21 de noviembre.



Para empezar, comentan al interior del Sindicato, no es ella, sino el Comité Ejecutivo del organismo el encargado de dar las bases de la contienda y, si no hubiera, como en este caso por el pleito interno y la falta de reconocimiento por parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el convocante debería de ser la Comisión de Vigilancia. Por lo visto en el STUAC quieren seguir torciendo la ley y eternizar en el cargo a López Saucedo.



Las fechas

Por lo pronto, López Saucedo definió sus propias fechas para la “contienda” interna y este lunes sorprendió a propios y extraños al liberar la convocatoria para la elección. El documento quedará en firme siempre y cuando no haya impugnaciones.



Con esto, a partir de ya, los calefactos que formen parte de la actual dirigencia y quieran repetir, deben dejar la responsabilidad sindical de inmediato… Las planillas harán campaña del 25 de octubre al 15 de noviembre, periodo en el que tienen vía libre en los distintos centros de trabajo, es decir, escuelas, facultades e infotecas, entre otros, para tratar de convencer a docentes y auxiliares.



Por cierto, en la Rectoría de Salvador Hernández Vélez aseguran tener en resguardo lo correspondiente a la retención de cuotas sindicales; solo esperan a que las autoridades laborales digan quién será el próximo dirigente para entregar el dinero.



Calderón en Piedras Negras

En Monterrey no lo quieren, pero en Coahuila al parecer sí es bien recibido el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. El autor de la llamada “guerra contra el narco” fue invitado para dictar la conferencia Los retos que enfrentamos en las instalaciones de Río Grande Country Club, en Piedras Negras, el viernes 8 de noviembre.



De acuerdo con las invitaciones que empezaron a circular, se trata de una “charla especial con Felipe Calderón Hinojosa” y nigropetenses. Al expanista le caen de perlas los recorridos por los distintos estados del país, pues está en proceso de amarrar los requisitos para la creación del partido político que lleva a su esposa Margarita a la cabeza.



En Monterrey lo rechazan

Por cierto, aumentó el rechazo y el número de firmas para tratar de evitar la presencia de Calderón este miércoles en las instalaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en la capital regiomontana.



El expresidente y exdirigente del Partido Acción Nacional fue invitado para hablar en el arranque del Simposio Internacional de Derecho en Juicio, y si bien el alto mando del ITESM, a cargo del rector David Garza Salazar, avala su presencia, miles de alumnos y ciudadanos en general la repudian.



Hasta el pasado fin de semana iban más de 14 mil firmas de rechazo a la presencia de Calderón. Sus opositores consideran que sería falta de respeto tenerlo en el mismo campus en donde militares asesinaron a tiros a dos de sus estudiantes: Jorge Antonio Mercado Alonso, originario de Saltillo, y Javier Francisco Arredondo Verdugo, de Baja California Sur, a quienes confundieron con sicarios.



Alerta sí; caos no

La situación en General Motors Ramos Arizpe está a tope debido a la huelga en Estados Unidos, pero quien pidió tomar las cosas con calma y sin distracciones para contener la embestida fue el gobernador Miguel Ángel Riquelme.



Admitió que hay situación de alerta por eventuales despidos o paros en las líneas de producción, pero junto a la empresa se revisan alternativas, como entrega de apoyos a los obreros afectados mientras pasa la marea alta, o trasferencia inmediata a otras compañías. El caso es que la situación se atienda y nos aseguran que esto está ocurriendo.



Muy homenajeado

El que atiende serie de homenajes es el exgobernador Eliseo Mendoza Berrueto, en la Ciudad de México. Este jueves 10, la Asociación de Coahuilenses en la capital política del país reconocerá su trayectoria pública al entregarle la medalla Nazario Ortiz Garza, en las instalaciones de la Casa de Coahuila; la cita es a las 9:30 horas.



El otro evento de homenaje para el también exdiputado federal, local y exsenador será el 22 de octubre en el Campo Marte de la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde recibirá la presea Dr. Mariano Azuela González, por parte de la Asociación de Profesionales por la Democracia y el Desarrollo. ¡Enhorabuena!



Agenda versátil

Con agenda de trabajo versátil anda el Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas. Por estos días se le vio en recorridos por la noche para poner en marcha el nuevo sistema de alumbrado; después entregó una plaza a vecinos; el viernes tuvo asiento de primera fila en el informe de la senadora Verónica Martínez y luego se le vio en Viesca.



La agenda siguió y el domingo se fue a Miami a recibir la estafeta y tener a Saltillo como sede para la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, el próximo año. En dicho evento estuvo acompañado por los propietarios de medios de comunicación internacionales. Y para arrancar semana acompañó al gobernador Miguel Ángel Riquelme en la visita a una escuela primaria.