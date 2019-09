16 Septiembre 2019 04:09:00

Corrupción

La Auditoría Superior del Estado -se supone, al menos en el papel- es el órgano autónomo que se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos. En qué y cómo se gasta el dinero del erario. Bueno, pues la Auditoría ha detectado centenares de irregularidades y por eso ha interpuesto 297 denuncias por presuntos desvíos, corruptelas, o simplemente por recursos que no queda muy claro en dónde terminaron.



El punto es que estas denuncias se han interpuesto ante ese elefante blanco y monumento a la simulación que tenemos en Coahuila llamado Sistema Estatal Anticorrupción y, como seguramente lo supone, pues no se ha resuelto ni una sola de estas denuncias, vaya, ni siquiera se ha llamado a personal de la Auditoría para coadyuvar en las investigaciones.



Sabemos que el Sistema Estatal nos cuesta millones de pesos al año y que representa en los hechos solo un obeso engranaje burocrático. Sí, pero para todo debe haber límites y pasan los meses con cero resultados.



Cabría preguntar: ¿qué no habrá alguien que los llame a cuentas, que advierta que la simulación no se puede sostener indefinidamente, que si hay algo que lastima a la ciudadanía es que la corrupción quede impune?



Bueno, pues por lo visto, no, no hay nadie en la esfera gubernamental al que le interese que el Sistema realmente funcione. Esto no es más que una burla a la ciudadanía.