14 Octubre 2019 04:09:00

Crisis en la Carbonífera

C oncreta cita Miguel Riquelme –gobernador– con Manuel Bartlett, de la comisión el director... pues como cada año, los pequeños productores sufren un daño; no así los grandes acaparadores, intermediarios y explotadores que ahora se hacen llamar: Los Señores Senadores. No, el senador del sombrerón –don Decrépito, según su esposa– anda ocupado en otra cosa, que no es el carbón; pues sus contratos los cuece aparte, el muy Bribón.



F in del contrato... cada año se amenaza con el maltrato... y los pequeños productores no son representados por sus legisladores. ¡Qué tiempos aquellos en los que Luis Rico fue senador! Hizo muchas gestiones para evitar a los carboneros tantas agresiones, hoy el enemigo está en casa –o en la Cámara alta– por eso acudirá el Gobernador a decir: ¡Ya basta!



E stá cabrón lo del carbón... Sin pedidos de la Comisión habrá un gran daño para la región, mientras el Viejo del Sombrerón sigue ocupado en sus planes de explotación; ahora no será a los mineros –será al subsuelo con fines de exportación–.