15 Septiembre 2019 03:10:00

Cuentas mochas

MÁS SE TARDÓ LA DIPUTADA Melba Farías en publicar en Facebook algunos de sus resultados legislativos, que ser cuestionada por Mario Véliz, y es que poco sabemos del quehacer de nuestros legisladores y cuando presentan algún tipo de informe nos hacen dudar.



HACE EXACTAMENTE SEIS MESES EN esta misma columna se publicó que “poco o nada sabemos qué están haciendo los legisladores federales de Coahuila, salvo eventuales declaraciones en la prensa y esporádicos comentarios –por lo general frívolos- en sus redes sociales”. Y ahora, a un año de haber asumido el cargo, tanto Melba como la senadora Eva Galaz dieron a conocer lo que han hecho, aunque de manera escueta, confusa y hasta contradictoria.



EN SU PÁGINA DE FACEBOOK nuestra diputada Farías publicó que ha presentado “22 iniciativas, de las cuales ya han sido aprobadas 9 y el resto sigue en análisis, lo que significa que no hemos tenido ninguna propuesta rechazada”. Y no le falta razón a Mario Véliz en cuestionar ya que -de acuerdo a la página oficial de la Cámara de Diputados- sólo son 2 iniciativas en que Melba aparece como iniciante, 5 como adherente, 4 con diversos grupos parlamentarios y 13 de grupo, que en total suman 24 y no 22 como dice. De estas han sido aprobadas 9, 1 desechada y 14 aún están pendientes.



EN DICHA PÁGINA DE FACEBOOK no se hace mención a las proposiciones presentadas ni tampoco su estatus ante el Pleno. Nuestra diputada ha presentado 18 propuestas de las cuales 2 ha sido ella proponente, 1 con diversos grupos parlamentarios y 15 de grupo, de las cuales 5 han sido aprobadas, 10 desechadas, 1 retirada y 2 están aún pendientes.



POR SU PARTE, LA SENADORA Eva Galaz, de quien poco sabemos, dio a conocer el pasado 30 de agosto su informe de labores correspondiente al primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura, el cual se puede descargar tanto de la página web de la senadora como del sitio del Senado; desafortunadamente este informe no ha tenido la debida difusión.



EN DICHO DOCUMENTO SE MENCIONA que durante el primer periodo de sesiones la senadora se adhirió y suscribió 36 iniciativas –ninguna de ellas como iniciante- de las cuales sólo menciona que una fue aprobada y del resto no especifica el estatus. Respecto a los puntos de acuerdo presentó 2 –tampoco menciona el estatus- y apoyó y suscribió 18, de los cuales sólo indica que 1 fue aprobado. Señala también que en dicho periodo participó en 1 evento que fue un viaje a Ginebra, Suiza, para participar en la 139 Asamblea de la Unión Interparlamentaria.



DURANTE EL SEGUNDO PERIODO DE sesiones del Senado presentó 2 iniciativas propias, suscribió 10 iniciativas, 1 punto de acuerdo propio –referente al suministro de agua en Coahuila- y suscribió 6 puntos de acuerdo, también participó en 6 eventos. Respecto a resto de los periodos no menciona ninguna actividad propia en particular y sí en cambio varias de todo el Senado. Cabe señalar que nuestra senadora pertenece a la Comisión de Salud, sin embargo no menciona la crisis criminal de los servicios públicos de salud muy en especial a Monclova. Este informe se le entregó al presidente de la Mesa Directiva del Senado y desafortunadamente no a los ciudadanos que votamos por ella. Llama la atención también –además de su ausencia en Monclova- que en ninguna parte menciona la problemática del agua en Cuatro Ciénegas ni del fracking, siendo que pertenece a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.



A PESAR DE LA INFORMACIÓN a medias y a veces omisa se debe reconocer que al menos ambas legisladoras tuvieron la iniciativa de informar, tal vez no de la mejor manera, pero lo intentaron, a diferencia del resto de los legisladores de nuestro estado, como es el caso del diputado Francisco Javier Borrego, diputado por el II Distrito –que incluye San Buena, Nadadores, Sacramento, Lamadrid y Cuatro Ciénegas- de quien no se sabe nada y ni siquiera lo conocen en la región.



PERO YA VENDRÁN TIEMPOS ELECTOREROS y empezarán a brotar suspirantes, grillos y chapulines quienes de nueva cuenta abusarán de nuestra desmemoria, le apostarán al olvido y harán todo tipo de promesas; pero lo peor es que volveremos a creerles.