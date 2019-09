29 Septiembre 2019 03:10:00

Darle vuelta a la pagina

BUEN DÍA … DESPUÉS QUE Andrés Manuel López Obrador anunció que tuvo que optar por darle vuelta a la pagina, y seguir hacia adelante al tema de la corrupción, el dirigente estatal del PAN en Coahuila, Jesús de León Tello reiteró su postura y exigió justicia para Coahuila.



A TRAVÉS DE UN COMUNICADO, agrega el torreonense; “Venir al estado que más ha sufrido por la corrupción y decir textualmente que lo que pasó, pasó nos preocupa porque ahora sí ya no sabemos que quiere el señor presidente”.



CALIFICA DE LAMENTABLE LA POSICIÓN del gobernador, al seguir aplaudiendo a la administración federal, “vemos que con cada visita del señor presidente, nuestro gobernador no ejerce presión en lo que le corresponde a Coahuila, en donde cada vez le quitan más y más facultades y recursos económicos a nuestros municipios, es lamentable que a Miguel Ángel Riquelme le de miedo presionar”.



AÑADE EL COMUNICADO; “EN SU visita a Matamoros, Coahuila, el mandatario federal explicó que si hubiera denuncias habría que resolverse por lo que el dirigente panista, de León Tello, aprovechó la ocasión para recordar algunas de las denuncias que siguen su curso y que tras varios meses no han tenido respuesta.



“TENEMOS DENUNCIAS PRESENTADAS POR ACCIÓN Nacional, por ciudadanos y por los órganos de fiscalización, relacionadas a las empresas fantasmas de los Moreira, a la triangulación de recursos en FICREA y a la megadeuda, en la que están involucrados funcionarios de todos los niveles de Coahuila”.



“ANDRÉS MANUEL COMENTÓ QUE NO le iban a alcanzar las cárceles para juzgar a tanto corrupto, desde aquí le digo que no se preocupe por eso, que en Coahuila tenemos suficiente espacio para encarcelarlos”, destaca el texto.. No se atrevió a decir que Felipe Calderón tuvo un año y cuatro meses para enjaular a los Moreira y se hizo pato. Todos son iguales.



DICEN QUE LOS MOREIRA DEBEN estar tronándose los dedos porque lo que no hacen los gobiernos estatales, ni federal, lo está haciendo Estados Unidos se está cerrando el juego de dominó, y hay quienes le apuestan que saldrán órdenes de extradición contra esas personas.



Y ES QUE EL EX gobernador Jorge Torres López aceptó gustoso ser extraditado a Estados Unidos porque allá delatará con lujo de detalles a sus ex patrones Humberto Moreira para ser declarado testigo protegido así como otros hampones, increíble que estadounidenses hagan lo que no quieren hacer en México ni autoridades federales, ni locales.



YA SUMAN CUATRO MESES DESDE que Alonso Ancira fue detenido en España y las últimas noticias fue cuando el 30 de julio acudió a la Audiencia Nacional donde rechazó la opción de se extraditado a México y al parecer esto va para rato, es decir, pasarán muchos meses antes de que le resuelvan si lo absuelven o extraditan a México.



TAL VEZ PRIMERO SE RESUELVA primero la probable asociación de Altos Hornos de México con otra siderúrgica que el resolutivo de las autoridades españolas respecto al asunto que es del dominio generalizado.



HAN TRANSCURRIDO JUSTAMENTE CUATRO MESES desde que el 28 de mayo Alonso Ancira Elizondo fue detenido en España, y aunque el 30 de julio se difundió que en septiembre el expediente sería llevado a la Sala de lo Penal dentro del proceso de extradición no fue así, y se prevé que el juicio podría demorar muchos meses.-



EL PASADO 30 DE JULIO, el presidente de Altos Hornos de México fue presentado ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz quien le informó la solicitud de extradición de las autoridades mexicanas, y a pregunta expresa, Ancira Elizondo rechazó la extradición voluntaria-



AQUELLA OCASIÓN EL EMPRESARIO REHUSÓ ser extraditado a México, y rechazó imputaciones por lavado de dinero, con recursos supuestamente obtenidos por la operación de venta a sobreprecio de una planta de fertilizantes a Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.



