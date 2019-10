20 Octubre 2019 04:10:00

¿De consejero a magistrado?

¿Ubican a Alejandro González Estrada? Suma kilómetros en la burocracia electoral y ahora pretende dar el brinco de la comodidad del Instituto Electoral de Coahuila, a la del Poder Judicial, pues dice, a quien se acerca a escucharlo, que tiene el camino pavimentado para integrarse a la terna de candidatos a magistrados y ocupar una de las cinco vacantes en el Tribunal Superior de Justicia del Estado.



Para nadie es desconocida su cercanía con el PRI y con quienes tomaba las decisiones políticas en administraciones pasadas. La duda es si ahora pretende trasladar esa militancia al ya de por sí cuestionado Poder Judicial. ¿Será cierto que el consejero tiene asiento asegurado, o nomás quiere llamar la atención?



No los distraiga

Por cierto, a los que no se les ve ni el polvo de lo atareado que andan es a Gabriela de León Farías, Gustavo Espinosa Padrón, Karla Verónica Félix Neira, el propio Alejandro González Estrada; Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva, Juan Antonio Silva Espinoza y Juan Carlos Cisneros Ruiz, quienes hacen las veces de consejeros del Instituto Electoral de Coahuila.



Si se los topa, no los distraiga, pues de por sí trabajan poco; no vaya a ser que en una de esas se desanimen. Resulta que andan en recorrido por Torreón, Monclova, Sabinas, Piedras Negras y otros municipios en el proceso de entrevistas a los aspirantes a integrarse como funcionarios de los consejos distritales. ¡Vaya manera de desquitar el sueldo!



Sonó la alarma

Como estaba previsto, se inauguró este sábado la unidad médica del IMSS especializada en atención a pacientes de cáncer de mama. Estuvieron el gobernador Miguel Ángel Riquelme y el secretario general del Seguro Social, el paisano Javier Guerrero, pero la nota chusca vino cuando se activó un despertador programado en un teléfono celular.



Resulta que en pleno evento, el teléfono móvil cercano al legislador de Morena, Armando Guadiana, de pronto sonó de manera escandalosa. Era una alarma sonora que llamó la atención de los presentes. Hasta ahí todo bien, el problema es que eran justo las 9 de la mañana.



Lo más seguro es que se trata de un aviso programado de manera recurrente, pero ya sabe cómo son los malpensados y especularon que tranquilamente es la hora en que despierta el de Nueva Rosita. ¡Ah raza!



Su enemigo público

El que anda muy atareado con los asuntos de la Secretaría de Desarrollo Rural, es José Luis Flores Méndez, por lo menos es lo que el titular de la dependencia dice a quienes lo quieren escuchar. Lo cierto es que “El Chapo”, para sus fans, estaría tratando de retomar el control de la Secretaría, al ver frustrado el sueño guajiro de abandonar el cargo para ser candidato del PRI a una diputación local.



El originario de San Pedro se quedó en la raya de ser abanderado a un asiento en el Palacio de Coss por el distrito con cabecera en ese municipio. Peor para él, nos comentan, no solo no será candidato, sino que la nominación está reservada para su enemigo público número uno, su paisano Jorge Abdala Serna, “El Chapo”, nos comentan, ahora le apuesta a la Alcaldía. ¿No llena?



Va de candidato

En la Región Centro del estado, el que tiene prácticamente en la bolsa la candidatura para una diputación local el próximo año es el médico Mario Alberto Dávila Delgado, a quien no se le hizo llegar a la presidencia del Comité Directivo estatal del PAN luego de las triquiñuelas vigentes durante el proceso en el que el lagunero Jesús de León Tello se hizo del cargo.



Todavía no se sabe si Dávila irá por el distrito con cabecera en Monclova, o por el de Ciudad Frontera, de donde es originario y de donde fue alcalde. De cualquier manera tiene margen de maniobra y presencia en los dos municipios.



El más contento con su nominación será el alcalde de la capital del acero, Alfredo Paredes López, pues forman parte del mismo equipo y los dos son ajenos a la cúpula que tiene el control de la dirigencia estatal.



Se lavó las manos

No está en los planes del Gobierno federal admitir errores en la entrega de apoyos sociales a personas que no los necesitan. Según Reyes Flores Hurtado, para más señas superdelegado en Coahuila, si empresarios y funcionarios públicos de Monclova, como Enrique Osuna Westrup, Raúl González Flores y Juan Nazip Harb Karam tienen acceso a los 2 mil 550 pesos bimestrales como parte de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, es porque en la “cuatroté” no se andan con regateos y los beneficios de programas asistenciales se reparten sin distingos y sin detenerse en la posición acomodada de los beneficiarios.



Flores se lavó las manos y señaló que está en los empresarios la posibilidad de renunciar al beneficio para que llegue a quien sí lo requiera.