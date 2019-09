15 Septiembre 2019 03:10:00

De gastronomía y política

LA GASTRONOMÍA SE HA VUELTO el principal detonador de imagen de un destino, desde hace más de una década lo veníamos diciendo.



EL SEGUNDO MOTIVADOR DE VIAJE en un destino es la gastronomía y si no me cree, piense en un lugar y qué es lo primero y segundo que le viene a la mente.



HACE COMO 15 AÑOS, MI amigo Julio Valdés, de CAT CONSULTORES, hizo una encuesta sobre qué era lo primero que les venía a la mente cuando escuchaban Monterrey y para su sorpresa fue la palabra cabrito, sobre el Cerro de la Silla.



CUANDO ESCUCHAS SAN BUENAVENTURA, PIENSAS en sus yukis y la feria; Nadadores, sus conitos y pasteles; Michoacán, sus carnitas; Jalisco, tequila y tortas ahogadas.



DE AHÍ QUE ACTUALMENTE SE considera la gastronomía como fuerte detonador de imagen de un destino.



EN MONCLOVA SE EMPIEZAN A escuchar nombres tanto para la Diputación Federal como para la Presidencia Municipal.



OBVIO LA CARTA FUERTE ES Alfredo Paredes, difícilmente tiene alguien que le haga sombra. Lleva paso firme y seguro.



PAREDES HA GOBERNADO BIEN, TIENE la aceptación empresarial y del sector popular y si a eso le sumamos una buena relación con los sectores de gobierno, pues es carta perfecta.



CARTAS FUERTES POR EL PAN, Rosa Nilda González, Silvia Garza, y Agustín Ramos sin duda, el director de Protección Civil ha demostrado honestidad y tiene experiencia en administración pública.



JOSEFINA GARZA TIENE EXCELENTE IMAGEN, ya demostró que es carta ganadora, en el Congreso como diputada lo está haciendo bien, experiencia en política pública, ya fue primera dama, regidora y ahora diputada, experiencia la tiene.



LETY CAMPOS, QUIEN COMO REGIDORA y primera dama ha demostrado capacidad, liderazgo y lealtad a su partido, mujer con entrega social, intuitiva y con buen capital político.



CARLOS MATA Y CARLOS ELIZONDO son cartas fuertes, con experiencia en administración pública, muy bien vistos, no se les puede poner un pero y muy por encima de muchos otros probables candidatos que les salgan al frente.



UNO ABOGADO Y LÍDER SINDICAL, el otro empresario exitoso con gran prestigio moral, difícilmente encontrará el PRI mejores cartas dentro del partido.



MORENA LE ANDA HACIENDO OJITOS a Álvaro Sandoval, que dicho sea de paso es figura bien vista, y no tiene cola que le pisen, el empresario ha levantado varias veces la mano por el PRI, pero ya saben que la mafia enquistada no da espacio.



EN FRONTERA, FUERTEMENTE POR EL PRI, José Antonio Juaristi, con buen arraigo dentro del PRI, excelente capital político y en varias ocasiones ha demostrado que la gente de la ciudad del riel lo ve bien.



BRENDA NAVARRO VILLANUEVA. SI DE MUJERES hablamos, empresaria, muy preparada, con 2 carreras, bien posicionada dentro de las líneas del partido y con un handicap seguro de al menos 3 mil votos de la comunidad Cristiana, cara nueva y con la ventaja de la equidad de género.



BRENDA NO ES NINGUNA IMPROVISADA, tiene muchos años trabajando para otros, ya es tiempo de que quienes en verdad andan a ras de suelo, tomen su espacio, la empresaria tiene ya 20 años de militancia.



POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, en Frontera las mismas caras de siempre, otros partidos incluyendo Morena, no tienen oportunidad, ese arranque espectacular se ha venido cayendo a pedazos poco a poco y de los independientes pues ni que hablar.



DAVID YUTANI KURI, EN SABINAS va por la tercera, carta fuerte que se pelean varios partidos políticos, el empresario ya sabe el camino, lo tiene bien correteado.



SUFRAGIO EFECTIVO, SÍ REELECCIÓN, ASÍ lo dijo claro y fuerte el diputado tabasqueño por Morena, Charli Valentino, pidiendo reformar el artículo 83 de nuestra Constitución, pidiendo la reelección de López Obrador a nombre del pueblo de México.



LA GENTE SE PUSO DE pie asustada, no le den ideas y pretextos al Peje, que como Chespirito, un día dice una cosa y al otro se le olvida.



NO SE PUEDE TAPAR EL sol con un dedo, donde aprieta no chorrea, en México la historia nos escribe inclusive que 6 años son muchos, ningún presidente ha llegado al término de su sexenio con buena imagen.



SE IMAGINAN 12 AÑOS CON “La mañanera”, escuchando lo mismo, que toda la culpa es de Salinas, los neoliberales, manteniendo “ninis” y falta de medicamentos.



NO CONOZCO UN SOLO PAÍS donde el paternalismo haga crecer la economía, el desarrollo depende de fuentes de empleo e inversión, buen sistema de seguridad social y seguridad y todos esos rubros la administración gubernamental se ha quedado corta.