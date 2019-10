09 Octubre 2019 04:05:00

De transas y camajanes

«Los laguneros estamos cansados de tanta pinche transa», le espetó Juan Carlos Parga al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Palacio Nacional, en la rueda de prensa del 23 de julio. «Los gobernadores de Coahuila y Durango han olvidado a La Laguna durante muchos años (…) y han agarrado dinero del Fondo Metropolitano», acusó el activista. Por lo tanto, solicitó auditar el Metrobús, «impuesto por el anterior gobernador Rubén Moreira, (…) porque (el costo) ya subió casi al doble». La obra «está sin pies ni cabeza… mal hecha, mal ejecutada».



Parga no es periodista, él mismo hizo la aclaración, pero aprovechó la política de puertas abiertas en Palacio Nacional para exponerle al Presidente problemas regionales desde la perspectiva de un ciudadano que se ha refugiado en Estados Unidos varias veces «huyendo de las persecuciones». Parga dirige el Movimiento por la Calidad del Agua, y en ese carácter pidió acciones contra el desabasto en la metrópoli lagunera, agravado por la sobreexplotación de los mantos freáticos. «La Laguna puede ser un edén, tenemos el Plan Meva, traer agua por gravedad de la Sierra Madre Occidental (…), pero está fallando mucha gente que se subió con usted. Aquí traigo investigaciones de fraudes en la calidad del agua».



El activista se refirió también, sin citarlo por su nombre, al Consejo Regional de Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico de La Laguna, instalado por AMLO el 12 de junio en Palacio Nacional. «Tenemos empresas que vienen con usted (que) van a invertir, pero es más el daño ambiental que hacen. Lala nos dejó sin agua durante muchos decenios». También blandió la espada contra los superdelegados de Coahuila (Reyes Flores Hurtado) y Durango (Enrique Novelo Solís, sustituido por Édgar Morales Garfias el 29 de agosto). Los acusó de fallarle al Presidente y de ser camajanes subidos al carro de la Cuarta Transformación: «venían de otros partidos y ahora son “morenos”».



AMLO reconoció el valor de esos diálogos, pues le ayudan a informar a la gente. El plan para dotar a Torreón, Gómez Palacio y Lerdo de agua suficiente y buena calidad ya está en marcha, dijo. Una de las alternativas es tender un acueducto entre la presa Francisco Zarco y la zona metropolitana. El cultivo de alfalfa redujo el nivel del acuífero y afectó las reservas de Cuatro Ciénegas, aceptó, pero «tampoco se trata de destruir una actividad productiva (lechera), sino de optar por el desarrollo sustentable y, lo principal, (por) la salud del pueblo. (…) cuando se ponen plantas de tratamiento para el arsénico se demuestra que hay un problema grave».



Conjurada con anterioridad «la desaparición de la industria láctea», uno de los pilares de la economía regional, el Mandatario insistió en desarrollar cuencas en el sureste, donde hay agua, con ganado adaptado al trópico. En el proyecto participan empresarios de La Laguna, pero por encima de todo está la salud, insistió. «Como el Gobierno ya no está al servicio de ningún grupo de interés, puede actuar con libertad. Antes, los grupos de interés creados financiaban las campañas y entonces llegaba el nuevo presidente y no podía hacer nada; al contrario, les tenía que dar». Cristóbal Jaime, exdirector de Lala, estuvo al frente de la Comisión Nacional del Agua en el Gobierno de Vicente Fox. Se conocieron en la transnacional Coca Cola.