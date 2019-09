11 Septiembre 2019 04:10:00

Defraudan a migrantes con solicitud de asilo

EL QUE DEBERÁ PERMANECER durante al menos cinco días bajo observación y tratamiento médico es el padre Pepe Valdés, rector de catedral Mártires de Cristo Rey y también puntal importante del tema de atención a migrantes en Piedras Negras…



AL PADRE PEPE LE FUE detectada muy a tiempo una trombosis venosa profunda, la cual ha sido ya atendida, pero la recomendación médica es que permanezca en el hospital y en total reposo…



EL SACERDOTE SIN DUDA ESTARÁ inquieto por atender el tema de los migrantes, de los requerimientos para el albergue Frontera Digna y vigilar por el respeto de los derechos humanos de cientos de personas que llegan a la frontera todos los días con intención de solicitar asilo en Estados Unidos…



IMPORTANTE SERÁ YA EL RELEVAR de ciertas responsabilidades al padre Pepe Valdés, pues la edad es avanzada y el ritmo de trabajo y estrés al que está sometido sin duda son los causantes de este padecimiento…



OTROS SACERDOTES DE MÁS energía y también preocupados por este tema deberán de comenzar a involucrarse más, a participar más y sobre todo a gestionar apoyos para la manutención de este apostolado que es el tema migratorio…



AYER DESDE MUY TEMPRANA hora, el gerente de Simas, Teodoro Rodríguez, acompañado del alcalde Claudio Bres hicieron un recorrido de supervisión de las obras de drenaje que se mantienen en proceso, así como también en los puntos en donde se requiere que haya inversiones adicionales…



TRAS EL RECORRIDO EL alcalde Bres y el gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, evaluaron todo lo necesario y en breve se tendrán las carpetas de proyectos de inversión en donde se podrían bajar o solicitar recursos por más de 100 millones de pesos que no fueron utilizados en otros lugares y que bien podrían ser válidos para nuestra ciudad…



ESTOS SON PROYECTOS COMO el cárcamo tres del río Bravo, también el proyecto de sectorización de la ciudad y obras de drenaje que se requieren para al menos tres colonias…



SI EN OTROS MUNICIPIOS NO se aplican los recursos solicitados o se mantiene un subejercicio, estos dineros podrían terminar bien invertidos en nuestra ciudad..



EN EAGLE PASS, HOY TENDRÁ ceremonia especial el jefe de Aduanas, Paul del Rincón, que acompañará a sus oficiales y con visita de altos mandos para el evento de la ceremonia en memoria de los oficiales caídos en el 9/11…



SERÁ ESTE EVENTO EN el puente internacional número 2 y por ello es que permanecerá cerrado durante varias horas este cruce internacional…



PAUL DEL RINCÓN HA INSISTIDO en su comunicación con la contraparte mexicana, tanto de Migración como de Aduana, el establecer más vigilancia porque los incidentes de migrantes no mexicanos que intentan cruzar en taxis, autos particulares o rentados es constante y ponen en riesgo la buena convivencia de esta frontera y el intercambio comercial tan ágil que se logra de manera constante…



SE TRATA DE QUE ESA armonía no se pierda y menos por migrantes que pretenden burlar el tema de la seguridad a costa de su interés personal, pero sin tomar en cuenta el interés colectivo de las poblaciones y empresas de la frontera Eagle Pass-Piedras Negras…



UN FRAUDE Y ENGAÑO monumental sufren muchos migrantes de Centroamérica, Venezuela y Cuba, cuando extraños les prometen y venden la idea de que antes de llegar a Piedras Negras pueden tener asegurado un lugar en la lista de espera de personas con solicitud de asilo en Estados Unidos a cambio de un pago…



LA LABOR QUE HA HECHO en este tema del asilo el empresario Héctor Menchaca es de destacarse, pero no se vale que defraudadores o terceros pretendan engañar a los migrantes con este asunto, pues nada les asegura ni el asilo ni ser incluidos en esa lista y mucho menos a cambio de un pago…



ESO ES UN FRAUDE QUE gente vividora o incluso los mismos polleros o traficantes han establecido para engañar a los migrantes y extorsionarlos, porque la labor del municipio en ese sentido ha sido clara y honesta como para que terceros la manchen con esas acciones de engaño a los migrantes…