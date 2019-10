22 Octubre 2019 04:10:00

Dejó a la hermana

¿Se acuerdan de Carlos Alberto Centeno Aranda? En junio del año pasado sobrevivió a un ataque a balazos presuntamente cometido por un grupo de sicarios en el estacionamiento de un centro comercial de Torreón. Este lunes, el también excandidato del PRD a la alcaldía de la Perla de La Laguna, rindió su tercer informe como director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila y, en claro mensaje al control que tiene de la institución, entregó el cargo a su hermana Martha Adriana Centeno Aranda.



Se equivocaron las voces que después del atentado, el cual cobró la vida de su chofer y guardaespaldas, anticiparon la salida de Centeno de la estructura universitaria. Un año tres meses después se fue, pero dejó al frente a su hermana.



¿Ahora sí?

Que los priistas de Coahuila andan muy enojados porque los diputados de Morena no les hicieron caso en las propuestas para integrar la Ley de Ingresos y el paquete fiscal para el próximo año. Según Adrián Herrera y Lilia Gutiérrez, quienes por el momento se encuentran al frente de la presidencia y secretaría general del tricolor en la entidad, las propuestas de sus legisladores garantizaban la recuperación económica, pero los del partido de moda ni los voltearon a ver.



Los priistas buscaban, por ejemplo, deducciones al 100% de las colegiaturas escolares en todos los niveles y ese mismo beneficio para las empresas que inviertan en territorio nacional, pero a más de uno llamó la atención que los planteamientos priistas de ahora son los mismos que rechazaron el sexenio pasado.



En derechos humanos

El fin de semana el gobernador Miguel Ángel Riquelme tuvo agenda relacionada con la atención de los derechos humanos. Primero se reunió con integrantes el grupo de trabajo de periodistas, académicos y defensores de los derechos humanos y la Academia Interamericana de Derechos Humanos.



Nos reportan avances en el programa de seguridad para el libre ejercicio del periodismo y la defensa de derechos humanos a través de la investigación, incidencia y el monitoreo de políticas públicas. En la próxima reunión de Conago, que preside el queretano Francisco Domínguez Servién, este es uno de los temas que llevará el coahuilense.



Riquelme también se reunió con familiares de personas desaparecidas; hay acuerdos para dar respuesta a esta problemática en el corto plazo.



Regresará con novedades

Este martes amanece en la Ciudad de México Reyes Flores Hurtado, para más señas superdelegado en Coahuila. Hay reunión del Gabinete Ampliado, es decir, secretarios de Estado, directores generales y los representantes del Gobierno federal en los estados, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el coahuilense recibió invitación formal.



Los temas que se van a poner sobre la mesa no son menores: seguridad pública, desarrollo de programas sociales y avance en términos generales a los compromisos de Gobierno del tabasqueño.



La reunión será en Palacio Nacional, y otro tema central es el de la regularización de vehículos chocolate. Bastante cargada la agenda, de tal suerte que Flores Hurtado regresará con muchas novedades.



Sobrevive el Inegi

El que por estos días anduvo en Saltillo fue el michoacano Leobardo Gaytán Guzmán, para más señas director de la regional noreste del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Vino para entregar el nombramiento como coordinador estatal a Emilio Barrera Martínez, quien acumula kilómetros en el organismo, en donde inició hace tres décadas y hasta el 16 de octubre se desempeñó como subdirector de Estadística.



El cambio es lo de menos, lo importante es que por lo visto se despejó la intención del Gobierno de la cuarta transformación para desaparecer al Instituto, por aquello de bajarle al gasto federal y abonar a la austeridad republicana. Por lo pronto el Inegi sobrevive en la 4T.



En la agenda…

Para este martes está programada la firma de un convenio de colaboración –con todo y lo que eso signifique– entre el comisionado presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), Luis González Briseño y el titular de la Fiscalía General del Estado, el penalista Gerardo Márquez Guevara. La cita es a las 10 de la mañana en el auditorio de la FGE. A ver qué resulta del acuerdo.



Otros datos

Los números no mienten y al menos que en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador tengan otros datos, Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Baja California, Michoacán, Chihuahua, Guerrero y Puebla fueron los estados más violentos en la semana del 11 al 17 de octubre.

De acuerdo con un informe del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en este periodo hubo 567 asesinatos, sin contar la muerte de 14 presuntos pistoleros y un militar el 15 de octubre en Iguala, Guerrero.



Los homicidios registrados durante la semana equivalen a 81 cada 24 horas. Ni más, ni menos.