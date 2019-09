18 Septiembre 2019 04:12:00

¿Del magisterio a la cárcel?

Por lo visto, José Luis Ponce Grimaldo, para más señas secretario general de la Sección 5 del SNTE, seguirá dando de qué hablar. Los problemas al interior del gremio, generados por actos de corrupción en el que más de uno están involucrados, llegaron a las altas esferas y colmaron la paciencia del gobernador Miguel Ángel Riquelme.



Están auditorías en marcha para esclarecer qué ocurrió realmente con el fondo de ahorro de los trabajadores y hay quienes apuestan doble a sencillo a que una vez terminados los plazos legales de las revisiones, lloverán denuncias penales. ¿Imagina a un dirigente de la Sección 5 en la cárcel? La posibilidad no es lejana, ni descabellada y como están las cosas en el gremio, en una de esas Ponce ni siquiera termina su periodo.





De otro corral



Por cierto, el todavía secretario general de la Sección 5 ve la tempestad y no se hinca. No conforme con el desfalco en el sistema de ahorro de los profesores, el cual por el momento costó la cabeza del exencargado del área, Antonio Rivas Sánchez, Ponce Grimaldo pretende impulsar a su propio sucesor.



En lugar de jugar a la grilla, señalan los malpensados, Ponce debería de ponerse en contacto con algún despacho de abogados. No está de más buscar ayuda, asesoría y representación profesional ante el problema legal en puerta. Además, aseguran, si es un hecho que el próximo dirigente del organismo saldrá de otro corral, ¿para qué le busca?





Interviene el SNTE



Y para cerrar el tema del magisterio y la telenovela en la Sección 5, el comité central del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en donde manda el paisano Alfonso Cepeda Salas, a partir de esta semana se encuentra a cargo de las auditorías al fondo de ahorro y al de préstamos de la Sección 5. Es tanta la desconfianza en la actual dirigencia local, que a partir de ahora cualquier trámite relacionado con dinero para los profesores debe tener el visto bueno de Carlos Antonio Pérez, representante de la dirigencia nacional del SNTE en el estado.



De hecho, el propio Pérez se reunió este martes con profes de la “Quinta” para ponerlos al tanto de la situación. Entre otras cosas, les dijo que habrá una Comisión de Honor y Justicia para deslindar responsabilidades sobre el desfalco en el sistema de ahorro, y les llegó con la buena nueva de que entre viernes y lunes siguientes salen los cheques con los pagos retrasados.





El control del PRI



La salida de Rodrigo Fuentes Ávila de la dirigencia del PRI Coahuila es temporal. Su renuncia tiene que ver con los plazos internos. Llegó a la presidencia del Comité Directivo Estatal para terminar el periodo de la senadora Verónica Martínez García, el cual finaliza en noviembre y antes de entonces habrá convocatoria para elecciones internas. Con toda seguridad, se convertirá en candidato único junto a Martha Loera Arámbula como compañera de fórmula para la Secretaría General.



Rigo, para sus fans, seguiría al frente del PRI durante los siguientes tres años y le tocarían los procesos para la renovación del Palacio de Coss en 2020 y de ayuntamientos en 2021, además de las elecciones federales intermedias. Está claro el interés del primer priista del estado por mantener el control del tricolor.





Larga jornada



Larga será la jornada de entrevistas este miércoles en la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. Carlos Arredondo, Luis García Abusaid y el resto de los comisionados reciben a los 10 aspirantes a ocupar la silla que el 4 de octubre dejará Ana Yuri Solís Gaona en el Consejo de Participación Ciudadana.



Usted conoce a los candidatos: Pedro Luis Carrales, Miguel Crespo Alvarado, Miguel Ángel Flores Treviño, Óscar García de la Garza, Héctor Macías Jurado, Miguel Monroy Robles, Rodrigo Paredes Lozano, Moisés Picazo Salazar, Pablo Rodríguez Ramos y Ricardo Sánchez Arriaga.



La moneda está en el aire. ¿Ustedes a quién le van? Las entrevistas iniciarán a las 9 de la mañana y terminarán entrada la tarde. Veremos quiénes serán los nominados.





En Saltillo



Al gobernador Miguel Riquelme lo agarrará en Saltillo el cumpleaños 49. Este martes tuvo prefestejo en la Región Carbonífera, junto a algunos colaboradores, pero para este miércoles 18 tiene programado pasarse la jornada en la capital del sarape y el pan de pulque.



De hecho hay agenda; a media mañana arrancará junto al alcalde Manolo Jiménez Salinas el programa de inversión pública Vamos a Michas.





Andan urgidos



Qué tan urgidos de cuadros políticos andarán en el Partido Verde Ecologista de México, que recurrieron al diputado Édgar Sánchez Garza. Lo inscribieron como militante y lo designaron delegado municipal en San Pedro, en donde según esto tiene sus dominios.



Sánchez Garza llegó al Palacio de Coss de la mano de Unidad Democrática, pero a las primeras de cambio desertó y se declaró “independiente”. Ahora vemos que lo suyo no es la bandera ciudadana y encontró refugio en el Verde.