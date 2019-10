03 Octubre 2019 04:05:00

Desarmar a la población

“El implacable impulso para prohibir los rifles semiautomáticos de propiedad privada promedio, bajo el pretexto de la seguridad, pasa por alto la verdad de que las personas enfrentan otras amenazas que le provocan, en el día a día, muchas más muertes que los rifles. Veamos las cifras de Estadísticas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de 2017, el año más reciente con registros completos. La cantidad total de muertes relacionadas con armas de fuego en todo el país (EU) fue de 39 mil 773. Aproximadamente dos tercios de esa cantidad, 23 mil 854, fueron suicidios relacionados con armas de fuego, y 15 mil 919 fueron una combinación de las aproximadamente 500 muertes accidentales por armas de fuego que ocurren anualmente, junto con poco más de 15 mil homicidios directamente relacionados con armas de fuego.



MÁS MUERTES POR PISTOLAS QUE POR RIFLES

“Si sumamos los homicidios relacionados con armas de fuego a través de las estadísticas de delitos del FBI, vemos que las pistolas son de lejos más letales que los rifles. El FBI reportó 7 mil 32 asesinatos con una pistola, versus 403 asesinatos con un rifle y 264 con una escopeta (en los casos en que el arma de fuego pudo ser identificada). Si tomamos los 403 asesinatos de fusil al año y los dividimos entre 365, resulta 1.1. Esa es la cantidad de gente que muere cada día por un ataque de fusil. Ten en cuenta que los 403 asesinatos con un rifle son asesinatos con rifles de todas las formas, es decir, de acción deslizante, de acción de palanca, de retroacción, de bomba y semiautomática. Si reducimos la observación a la más eficiente de AR-15, AK-47 o semiautomáticos del estilo, la cantidad de personas asesinadas cada día posiblemente sea incluso inferior a 1.1. Ahora, con el conjunto de gráficos preparado por los CDC, las revisiones de universidades como la Johns Hopkins, estadísticas de delitos del FBI y cobertura de Breitbart Info, encontramos otras 10 causas de muerte que literalmente eclipsan a la tasa de las muertes cotidianas ocasionadas por un rifle.



DIEZ CAUSAS MUCHO MAYORES

1. Cada día, muertes por enfermedades del corazón: 1,773.



2. Cada día, muertes por cáncer: 1,641.



3. Cada día, muertes por negligencia médica: 685.



4. Cada día, muertes por accidentes: 465.



5. Cada día, muertes por enfermedades de las vías respiratorias inferiores: 439.



6. Cada día, muertes por accidente cerebrovascular: 401.



7. Cada día, muertes de Alzheimer: 332.



8. Cada día, muertes por diabetes: 229.



9. Cada día, muertes por drogas: 192.



AMENAZAS HUMANAS DELIBERADAS

“Pero si se argumenta que las muertes por fusil deben ser contrastadas con las muertes por diversas acciones voluntarias, en lugar de enfermedades o accidentes, doy estos seis ejemplos:



1. Cada día, muertes bajo el influjo del alcohol: 29.



2. Cada día, muertes por cruzar la calle: 16.



3. Cada día, muertes por distracción: 9.



4. Cada día, muertes por cuchillos y herramientas semejantes: 4.



5. Cada día, muertes por bicicletas: 2.7.



6. Cada día, muertes por martillos y otros objetos contundentes: 1.27.



Recuerda, la cantidad diaria de muertes a consecuencia de todas las formas de fusiles es 1.1.



Resumido por mí de: “AWR Hawkins es un galardonado columnista de la 2da Enmienda de Breitbart Info y el creador / curador de Down Differ con AWR Hawkins, un boletín semanal centrado en todos los temas de la 2da Enmienda, además de Breitbart Info. Es el analista político de la Radio Americana Armada”.



Se comprueba una vez más que la “preocupación” de las buenas almas no se corresponde con los datos: no se trata de proteger a la sociedad; se trata de dejar indefensa a la población de a poquitos (hoy los fusiles semiautomáticos, al rato las pistolas, algún día hasta las resorteras).