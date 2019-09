27 Septiembre 2019 04:09:00

Descarrilan en Piedras Negras

C anallada -esperemos que sea involuntaria- la que cometió el de Obras Públicas allá en la frontera, pues de un plumazo dejó a nigropetenses sin quien los atendiera



H echo sin precedentes, que dejó desamparados a cientos de pacientes, pues Anselmo Elizondo tuvo una mala actitud con la empresa de los trenes



E l funcionario municipal canceló una obra federal; y al tren de la salud -y su Doctor Vagón- lo mandó directo a volar



M e quiero imaginar -repito- que no hubo mala voluntad, y que no es con Grupo México contra quien quiere Anselmo actuar...



O jalá y se pongan de acuerdo, la empresa y don Anselmo, pues la crisis en salud que provoca la Cuarta debe ser abatida -con o sin el Gobierno