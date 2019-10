28 Octubre 2019 01:51:00

Deshojando libros: Guerra Mundial Z

Los zombies y la literatura no suelen ser una combinación frecuente pero ello cambió en el 2006 cuando Max Brooks, el hijo del famoso comediante de cine, Mel Brooks, publicó esta novela cuyo nombre seguro ya habrás escuchado.



No dudo que tu conocimiento de Guerra Mundial Z se haya construido principalmente alrededor de la película protagonizada por Brad Pitt, sin embargo la novela NADA tiene que ver con la película y sólo el nombre las une.



La novela Guerra Mundial Z no es como te la imaginas. No se trata de las aventuras de un héroe, de cabello sedoso y cuerpo perfecto, que busca la cura contra la zombificación que ha decimado al planeta, Guerra Mundial Z va más allá de eso, mucho más allá.



Trata acerca del FINAl de la guerra contra los zombies, en un mundo DESPUÉS de la epidemia que, en películas, devuelve a la civilización a la era medieval (como pudimos ver en The Walking Dead). Guerra Mundial Z es un compendio de micro-relatos consistentes en entrevistas que un personaje, el narrador, hace a diversos sobrevivientes del apocalipsis zombie, sobrevivientes cuyas experiencias son completamente dispares y desconectadas, y algunas sumamente entretenidas.



La novela recoge relatos desde el comienzo de la epidemia, en algún lugar en China, con el primer infectado, siguiendo con las primeras horas del brote, las famosas cortinas de humo del gobierno, la propagación del ¿virus? Alrededor del mundo vía los aeropuertos, los intentos por enfrentar a los muertos vivientes mediante múltiples estrategias, la aventura de alguna persona que sobrevivió largas horas oculta en un armario mientras escuchaba a los muertos pasear afuera de su casa; las experiencias de soldados sobrevivientes y su narración de cómo sufrieron para detener las hordas, etc. Incluso narra la situación del mundo una vez la guerra ha terminado, cuando aún se encuentras zombies pudriéndose aquí y allá, emergiendo del mar al ser arrastrados por la marea.



Como puedes ver esta novela dista mucho del aire novelesco tradicional al no tener una “trama” en particular sino que está compuesta por múltiples historias, unidas únicamente por la tragedia que ocurre en todo el mundo, que es el hecho de que los muertos se han reanimado y consumen la carne de los vivos.



El enfoque de los relatos es, asimismo, muy variado, ello pues cada uno de los “entrevistados” vivió el apocalipsis zombie de una manera particular, no es lo mismo la experiencia del veterano de guerra que la que tuvo la enfermera de un pequeño poblado retirado, donde la amenaza zombie fue más bien “escuchada” que vivida. Ese enfoque le da a esta historia un dinamismo especial pues se siente como una antología de televisión, dividida en cortos capítulos, que una larguísima historia.



Pero no te confundas pues Guerra Mundial Z sí es larga, con más de 500 páginas, se trata de una novela bastante gorda, y extrañamente es uno de los libros más sencillos de leer con que me he topado. Gracias al formato de entrevista/testimonio, las más de 500 páginas pasan a gran velocidad y poco tardas en terminar una novela que, créeme, desearías hubiese sido más larga.



No te dejes engañar por la genérica película que seguro viste bajada de algún sitio de películas pirata, Guerra Mundial Z es una novela más que digna de tu atención, súper recomendable para aficionados a la literatura apocalíptica, de ciencia ficción, de terror y, en especial, para todo aquel que guste de las historias de zombies.



Guerra Mundial Z es una novela que te recomiendo leas en este mes de brujas (octubre 2019). Si te interesa puedes obtenerla a un excelente precio a través de este enlace.