09 Noviembre 2019 04:10:00

desmedida la ambición

Desmedida la ambición de Ariel Venegas que en su corrupción arrastró a su familia.



En todo el entramado para apoderarse de terrenos municipales metió en medio a sus hijas que aparecen como propietarias de algunos predios.



El primer regidor empezó sus pillerías desde la administración de Gerardo García, cuando tenía a su cargo la dirección de Transporte y de donde salió por supuestos actos de corrupción.



En ese cargo también le permitió “comprar” algunas concesiones de taxis que según se dice al interior de la Presidencia Municipal de Monclova deben de ser cuando menos 10.



Obviamente, como lo hizo con algunos terrenos, utilizó prestanombres.



Lo más burdo de Ariel fue poner a sus hijas como compradoras de unos predios que habría comprado a precios irrisorios.



De todo hay en la viña del Señor y si en el Cabildo de Monclova está la corrupción de Ariel Venegas también tienen a su edil superestrella.



César Menchaca ya está promoviendo su propio informe, lo que dice que ha trabajado y promovido como encargado de la comisión de Economía.



El discípulo de Lenin Pérez Rivera es de grandes ligas, de los que se meten hasta la cocina de la ONU.



En ese mini informe que preparó y que hace llegar a través de las redes sociales, Menchaca asegura que desarrolló 5 iniciativas entre las que se menciona la adhesión a la agenda de la ONU… ¡del 2030!



Vaya usted a saber a qué se refiere, pero como político ya no le va a tocar verlo, lo que tiene ahora como regidor será lo último que tenga.



De acuerdo a la convocatoria del Colegio de Abogados, los registros de los que aspiran a liderar ese organismo son hasta el día 25 de este mes.



Pero Gilberto Haro ya está más que listo.



El abogado ya tiene armada su planilla y hasta se preocupó por la equidad.



Anote a San Juanita Rodríguez como secretaria y a Yesica Barco como la que cuide los dineros del Colegio de Abogados en caso de que ganen.



La mesa está puesta en Coahuila para la atracción de inversiones.



En el menú estatal tienen mano de obra especializada y calificada, paz y estabilidad laboral, buenas vías de comunicación, seguridad y políticas públicas comprometidas con el sector productivo.



De ahí que seguramente la gira de promoción realizada por el gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Solís, en Cincinnati, Ohio, del vecino país del norte, traerá excelentes resultados con empresas que estén considerando inyectar su capital económico en alguna de las cinco regiones de la entidad.



No por nada Coahuila mantiene el primer lugar nacional en atracción de Inversión Extranjera Directa per cápita, factor fundamental para que los históricos logros en materia laboral y económica, sigan capitalizando el interés de los empresarios que confían en el estado.



Fue extraño ver a Marcelo Torres Cofiño en amena plática de café con Lulú Kamar.



Ella, ex candidata del PRI a la alcaldía de Monclova y él, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado y además panista.



El tema no pudo haber sido político aunque es difícil que no lo hayan tocado.



¿Negocios?, es lo más probable siendo que ella es empresaria.



La duda quedó en muchos de los que vieron a la ex candidata del PRI con el diputado panista.