Despedida para el general

Hubo despedida para el general de División, Raúl David Guillén Altuzar. Está por dejar la comandancia de la 11 Región Militar, que comprende a Coahuila, Chihuahua y Durango, y sus amigos en Coahuila no quisieron que el motivo pasara desapercibido.



El gobernador Miguel Ángel Riquelme y el Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, le organizaron una comida, a la que asistieron los responsables de las corporaciones policiales con asiento en el Grupo de Coordinación que se reúne a diario para darle seguimiento a las tareas de seguridad pública, entre ellos el fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara, y Federico Fernández, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana en la capital del estado.



La comida fue en Arteaga, donde hubo choque de copas y los asistentes no regatearon en brindis.





Se queda en Coahuila



Por cierto, el general Guillén Altuzar, quien es originario de Chiapas, se va por motivos de jubilación, pero en una de esas se queda en Coahuila, una vez que termine sus tareas al frente de la 11 Región Militar.



Resulta que sobre el escritorio del gobernador Miguel Ángel Riquelme está firmado un ofrecimiento para el comandante, a fin de que se incorpore a un cargo dentro de la Administración estatal. Se trata de un militar con experiencia dentro y fuera de México, pues se desempeñó también como agregado militar; cuenta con trayectoria administrativa en la Sedena, con perfil operativo y no le tiembla la mano a la hora de combatir al crimen organizado.



Por lo pronto, el Gobernador y el alcalde Manolo Jiménez le entregaron un reconocimiento por su desempeño y las aportaciones para mantener los estándares de seguridad en el estado.





Recorrido guiado



Durante la tarde y noche de este domingo se reportaron en Saltillo los ponentes del Foro Internacional para la Vivienda Adecuada y la Urbanización Sostenible que el Gobierno del Estado organiza a través de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial.



Para aprovechar el domingo, el titular de esta dependencia, Jericó Abramo Masso, organizó un recorrido guiado para los expositores y los llevó al Museo de Palacio, y entrados en gastos se tomaron fotografías en Plaza de Armas y la Catedral de Santiago Apóstol.



El foro de dos días arranca temprano: la inauguración está programada a las 8:30 horas en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila, en Arteaga. Están aquí expertos de distintos países y de la Organización de las Naciones Unidas.





Empieza temprano



Por cierto, este lunes el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís arranca semana con un encuentro con el titular del Fondo de Vivienda del ISSSTE, Agustín Gustavo Rodríguez López. La idea es revisar posibles proyectos especiales de financiamiento para burócratas y profesores.



La reunión es temprano, pues después encabezan la inauguración del Foro Internacional para la Vivienda Adecuada y la Urbanización Sostenible al que están convocados alcaldes, el Gabinete estatal, ambientalistas, representantes de foros de arquitectos y expertos en urbanismo.





No hay cariño



Andrés Manuel López Obrador no se cansa de venir a Coahuila, de hecho hay versiones de que antes de finalizar 2019 se concretará la sexta visita presidencial en el actual régimen, y en la superdelegación a cargo de Reyes Flores Hurtado se reportan preparados para agotar la agenda, que implicaría visitar la reserva kikapú en Múzquiz.



Pero la duda es si se mantendrá la postura de buen trato y respaldo que el Gobierno estatal le ha mostrado, dadas las condiciones en que se resolvió el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020, en el cual Coahuila está entre las entidades más lastimadas en inversión pública federal. Si la postura de Coahuila cambia, sería natural, pues de allá para acá no se nota el cariño.





Hay más



Al parecer Enriquito Martínez no es el único priista de Saltillo que amaga con irse del tricolor si no lo designan candidato. Le comentamos hace días que tendría en la bolsa la nominación de Morena para la Alcaldía de esta capital y también del desenlace que pudiera tener en ese intento, con resultados nada buenos para su trayectoria electoral.



Pero el caso de Martínez júnior no es particular y los propios priistas les reclaman forjar su carrera política precisamente desde las filas del PRI. Ante esto, los priistas se mantienen en su dicho: no se permitirán caprichos, condiciones ni chiflazones. Es momento de sumar, aseguran.





Capta inversiones



Jaime Guerra Pérez, para más señas titular de la Secretaría de Economía estatal, anda muy contento por un dato que el gobernador Riquelme dará el próximo sábado a los legisladores: Coahuila está al frente de la tabla nacional en recibir Inversión Extranjera Directa Per Cápita.



Resulta que la entidad cerrará 2019 con 3 mil 900 millones de dólares en inversión y 79 proyectos de capital privado, ya sea para instalar nuevas empresas o ampliar las que ya funcionan.



El Pacto Laboral en el que el Gobierno del Estado sumó prácticamente a todas las organizaciones sindicales y empresariales es otro tema en el que el Gobernador se va a detener durante su comparecencia.