27 Septiembre 2019 04:10:00

Después de la ‘Mañanera’

Terminando la “Mañanera”, el presidente Andrés Manuel López Obrador saldrá prácticamente volando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para viajar a Coahuila, en donde cerrará semana.



Se estima que el vuelo aterrice en el aeropuerto Francisco Sarabia, de Torreón, por ahí de las 10:30 de la mañana y se trasladará de inmediato a Matamoros, para recorrer las instalaciones de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Este evento está programado a las 11:00 horas.



De la Comarca Lagunera, el Presidente de México, que para entonces estará acompañado por el gobernador Miguel Ángel Riquelme, se trasladará por tierra a la Región Centro; en San Buenaventura hay agenda a las 17:00 horas, también relacionada con el sector salud y específicamente con las instalaciones del IMSS.



De San Buena, AMLO se irá a Monterrey para volar a la capital de Chihuahua, en donde tiene eventos programados durante el sábado. ¡Uf!, así de intensa será la quinta visita presidencial de la 4T a Coahuila.



Con amparo en mano

Este viernes amanece con manifestación Alejandro Treviño Saldaña, para más señas director del Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación en la Sección 38 del SNTE. Resulta que un grupo de trabajadores se organizó para reclamar la prestación de los servicios de salud sin necesidad de cubrir el pago de coaseguro para acceder a medicamentos, consulta externa y atención de especialistas.



Los quejosos forman parte de la Coalición de Trabajadores de la Educación Pública de Coahuila y llegarán con un documento en la mano: el fallo de un juez, ante quien tramitaron un juicio de amparo, al no estar de acuerdo con cubrir pagos adicionales a las cuotas, a fin de tener acceso a las prestaciones de salud.



Empezó la mudanza

Este jueves anduvo en Torreón el regiomontano Eugenio Nájera Solórzano, titular de Nacional Financiera. Llegó para inaugurar las oficinas que dentro de poco se van a convertir en la nueva sede del banco paraestatal, y para hacer el anuncio de que la transición será constante, pero sin tropezones. Por lo pronto, estarán 35 empleados y, según sus cálculos, hacia finales del sexenio se habrá acomodado la mitad del personal, es decir, alrededor de 500.



Recordó que el traslado de Nafin a Torreón es compromiso del presidente López Obrador para diversificar y sectorizar la atención de las dependencias de Gobierno y con lo de este jueves se dio el primer paso.



Carta al Marqués

Escribe Raúl Yeverino, presidente del Consejo de Morena en Coahuila: “En el diario Zócalo Saltillo del día 26 de septiembre del año en curso, en la columna Palacio Rosa escrita bajo el seudónimo de El Marqués, en el último párrafo de dicha columna y bajo el subtítulo: ¿Se le llama aviador?, aparecen dos falacias:



Primera: Jonás Armando Yeverino Flores no es mi hijo; es mi sobrino nieto. Es egresado de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila y es un joven entusiasta y con gran sentido de responsabilidad.



Segunda: No conoce las instalaciones de la casa que se compró con las prerrogativas de Morena, espacio físico en el que operan las oficinas del Comité Ejecutivo Estatal y que ocupamos desde el 29 de mayo. Es verdad que se emplea como servidor de la nación, mas es mentira que se pase el tiempo en nuestro local”.



Se resisten

Por cierto, lo que son las cosas. A lo mejor en lo general la cuarta transformación todavía no se siente en todo su esplendor, pero los Yeverino no se podrán quejar: el tío abuelo es por el momento el máximo dirigente del partido de moda en Coahuila y alcanzó para que el sobrino nieto hallara lugar en un cargo en el Gobierno federal.



En teoría, esos ejemplos eran parte del pasado, pero por lo visto hay quienes a estas alturas se resisten a las señales de cambio y transformación de raíz que salen desde Palacio Nacional.



Nada de libros

Pasan los días y la Secretaría de Educación, en donde manda Higinio González Calderón, no resuelve el tema de la falta de libros de texto, especialmente para alumnos de educación secundaria.



Esta vez fueron padres de familia y directivos de la secundaria Margarita Maza de Juárez, una de las que forman parte de la lista de alta demanda, quienes se quejaron por la falta de los ejemplares. El argumento de González Calderón es que distribuir los libros de texto de secundaria es complicado, pero el retraso nunca había sido de más de un mes, como ahora.



Calibrar motores

Los priistas de Saltillo irán a las urnas para elegir consejeros municipales. El Consejo Político Municipal decidió abrir a consulta a la base, la elección de los nuevos representantes, y según esto, la idea de la dirigencia municipal, a cargo de Lucía Azucena Ramos, es calibrar motores y ver en dónde se encienden focos de alarma, de cara a la elección constitucional del próximo año. El proceso para elegir diputados locales arranca el 1 de enero y de aquí a entonces hay tiempo para los ajustes.



La duda es qué pasará en el resto de los municipios. ¿También le van a entrar a la elección abierta o dejarán la decisión en manos de un grupo de delegados?