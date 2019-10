16 Octubre 2019 04:10:00

Diablitos heredados en Allende, CFE contra SIMAS

QUIEN COMENZÓ A DESPEDIRSE de sus compañeros en el Tribunal Superior de Justicia del Estado es la magistrada presidenta Míriam Cárdenas…



LA MAGISTRADA PRESIDENTA ANUNCIÓ HACE unos días en reunión con sus colegas que dejará el cargo por motivos de salud luego de asumir el cargo en enero del 2016 y debería concluir su período de cinco años en diciembre del 2020, por lo que quien la sustituya en el cargo estará hasta dicho período…



ANTE ELLO EL CONGRESO del Estado tendrá mucho trabajo a partir del próximo mes pues deberá de designar a cinco personas que ocupen las cinco vacantes o magistraturas acéfalas que tenemos en el Poder Judicial del Estado…



DOS DE LOS QUE PODRÍAN ocupar dicho cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y que serían propuestos por el gobernador Miguel Riquelme son Luis Efrén Ríos, director de la Academia Interamericana de Derechos Humanos y Griselda Elizalde, quien el año pasado recibió la distinción como Jueza del Año…



III

DONDE LLEGÓ EL CORTE y no precisamente de la cosecha de nuez fue en Allende, pues CFE advirtió al alcalde Antero Alvarado que si en 15 días no cubre un adeudo de dos millones 300 mil pesos por concepto de consumo de energía eléctrica, pero no de esta administración, sino de la época del alcalde anterior, Reynaldo Tapia, “Papis”, quien en Simas, donde dirigía su hermano, instaló un diablito que le detectó CFE y en el ajuste del cobro ahora lo requieren por dos millones de pesos…



EL ASUNTO ES GRAVE Y el exalcalde de Allende podría ir a prisión o su hermano si la denuncia llega a la Fiscalía General de la República, como ya ha ocurrido con algunos comerciantes de Piedras Negras años atrás…



ANTERO ALVARADO HA LANZADO un grito de auxilio y pidió ayuda a la Secretaría de Gobernación y también advirtió que si la paraestatal actúa y corta el servicio se quedarían al menos 15 mil familias, unos 50 mil habitantes sin el vital líquido…



SIMAS DE ALLENDE ESTÁ en quiebra, si usted recuerda en este espacio le comentamos que antes de salir de su gestión, Reynaldo Tapia le prestó de sus casas de empeño 500 mil a Simas para cubrir el recibo de CFE y después le comenzó a cobrar intereses a nivel del 8 por ciento mensual…



AHORA SALE A RELUCIR que Papis instaló el diablito en Simas y por el robo de energía por años la CFE le requiere ese millonario cobro…



VEREMOS Y DIREMOS EN QUE para todo esto, pero por lo pronto las denuncias contra el exalcalde ahí están congeladas…



III

EL GOBERNADOR MIGUEL RIQUELME convocÓ a los carboneros de la región a acompañarlo a la capital del país para mañana jueves reunirse con el director de CFE, Manuel Bartlett, para plantearle el problema de la economía regional por la falta de compra de carbón a los productores de esta zona…



LA CRISIS EN LA CARBONÍFERA es de tal magnitud que dejaron de circular 50 millones de pesos por semana, con impacto a decenas de miles de familias y a sectores como la minería, transporte, combustibles y por supuesto refacciones y el comercio en general…



ANTE ESO EL GOBERNADOR CONSCIENTE de la situación ha solicitado reunirse con Bartlett y será este jueves allá en la capital del país y por ello los carboneros ya han aceptado acudir y mostrar el impacto que enfrentan ante el freno a las compras del mineral para las carboeléctricas de Nava…



III

QUIEN MOSTRARÁ A DETALLE Y explicará el modelo en materia de seguridad que se aplica en Coahuila es el secretario de Seguridad, José Luis Pliego Corona…



EL MANDAMÁS DE LA SEGURIDAD en el estado participará en la décima cumbre de Seguridad a realizarse mañana jueves allá en al Torre Mayor de la CDMX en el club 51 en donde participarán los más altos funcionarios que llevan a cuestas esta responsabilidad…



ESTARÁN EL EVENTO INAUGURADO por Alfonso Durazo, secretario de Seguridad a nivel federal, participarán Santiago Nieto, de la Unidad de inteligencia Financiera; también el general Luis Rodríguez Bucio, titular de la Guardia Nacional…EN EL PANEL TRES, denominado “Situation Room: Los estados de la República” participará Pleigo Corona y también sus homólogos de Quintana Roo, Edomex y de la ciudad de México…



NI DUDA CABE QUE por mucho, Coahuila aventaja y está en una condición a la alza en materia de resultados, buenos resultados, en seguridad, no así las entidades de los otros tres panelistas…