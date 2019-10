13 Octubre 2019 03:10:00

Difícil levante vuelo

DIFÍCIL LEVANTE VUELO LA LÍNEA TAR con su avión de 50 plazas, no resulta atractiva para los empresarios que son en primera instancia usuarios asiduos, los que no están dispuestos a pagar más de 6 mil pesos por un viaje redondo Monclova- Cd de México.



SI 7 MIL 600 PESOS costo de vuelo redondo Monclova- México no quieren o no pueden pagarla los hombres de negocios, imagínense un ciudadano común, no vacilarían en irse hasta Monterrey a viajar por Volaris Viva Aerobús.



LAS LÍNEAS AÉREAS REALIZAN PROMOCIONES de boletos de 600 a mil pesos, viajando ligero y un vuelo redondo a destinos principales sale en 2 ó 3 mil pesos incluyendo el traslado al Aeropuerto de Monterrey



EL DIRECTOR DE TAR QUE se reunió con empresarios y autoridades, Ricardo Bastón prometió revisar la tarifa.



Y SI EL COSTO NO baja sería un intento más por querer darle uso al Aeropuerto de Frontera, a las líneas aéreas les resulta incosteable y a los usuarios muy caro el servicio.



NO MÁS DE 6 MIL pesos sí lo pagan los empresarios, según dijera el dirigente de la CMIC Raúl Flores.



POR CIERTO LOS QUE MANDAN en la CMIC dicen que no le han perdonado el robo ni le han retirado la denuncia al ex dirigente Ricardo Gutiérrez quien formalmente de entregar comprobantes de gastos que hizo.



QUIZÁS POR ESO RICARDO TUVO que bajarle a su valemadrismo, pues no compareció a la audiencia ni mostraba disponibilidad para responder por el daño patrimonial, hasta que sintió que procesarlo iba en serio.



COMO ES QUE DESPUÉS DE 6 meses que se detectó las irregularidades en una auditoria el ex presidente de CMIC quiera entregar comprobantes de gastos, no todos, pero de lo que falte según dicen lo repondrá.



LIBRARÍA UNA BATALLA LEGAL SI cumple, pero falta el incumplimiento a la obra del IMSS de la que dicen se le dio anticipo y no hizo nada, y aguas porque ahí son recursos federales.



UNA COSA ES AUTO DESTAPARSE a la Alcaldía y otra hacerle la lucha para conseguir respeto del acuerdo que se dio tiempo atrás, por ello el legislador Federal José Ángel Pérez no pierde oportunidad para ver por su Torreón..



PARTIENDO DE QUE ES FRECUENTE verlo en templete de los eventos municipales acompañando al alcalde panista Jorge Zermeño, cualquiera diría que el de MORENA está siendo “placeado” para que afiance su proyecto.



EN TEMAS DE SEGURIDAD, EL diputado Pérez se llevó algunas quejas, denuncias o sugerencias que le hizo Zermeño y éste planteó en reunión de comisión acusando al Estado de traer consigna de entorpecer la labor del de Torreón.



PARA QUE VEAN QUE SE ocupa de Torreón, el fin de semana José Ángel siempre se reunió con empresarios para hablar del Paquete Económico y Reforma Fiscal del 2020, cosa que otros de Coahuila no han hecho.



EN MONCLOVA Y LA REGIÓN Centro, los empresarios siguen esperando que algún diputado se digne a pedirles reunión para informarles del tema.



UN INFORME AUSTERO Y POPULACHO es el que prepara Alfredo Paredes este año ahí en el lobby de Presidencia Municipal, acoplándose a la austeridad república que lo hizo recortar gastos para no suspender proyectos de obra.



EL ALCALDE DE MONCLOVA NO le ha sido fácil sortear la reducción de presupuesto y cancelación de obras, pero diría que no se va pasar el periodo lamentándose por falta de recursos, así que se aprietan el cinturón.



SE HABLA DE RECORTE DE personal, reducción de gastos y optimizar los recursos, Paredes persiste en continuar con la obra pública, porque han de saber que el pago de aguinaldo de la burocracia para diciembre está considerado y asegurado.