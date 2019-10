01 Octubre 2019 04:10:00

Diputados federales y el campo de Coahuila

HAY PREOCUPACIóN EN el sector manufacturero de exportación de Piedras Negras, sobre todo porque la huelga de General Motors no se resuelve aún y eso da pie a que paren no sólo las maquiladoras de aquí, sino incluso la planta de Ramos Arizpe…



ESO SEGURAMENTE SE ANALIZó en la más reciente reunión del sector manufacturero de exportación allá en Baja California, donde asistió Blanca Tavares, donde se discutieron los distintos panoramas que se vislumbran para el próximo año…



NI QUé DECIR QUE el tema de los salarios mínimos fronterizos, al doble que el resto del país, les ha afectado y ha provocado que algunas plantas poco a poco comiencen a instalar líneas de producción más al sur de la franja fronteriza, ya que no es cuestión sólo de los números que reflejan en cuanto a salarios, sino también en cuanto a impuestos y para ser fríos, los márgenes de utilidad de las grandes maquiladoras son reducidos y de un dígito solamente, así es que un aumento al doble del salario más los impuestos que eso representa, hace repensar a los financieros sobre dónde instalarse a generar los componentes de la industria automotriz…



LAS VENTAJAS DE PIEDRAS NEGRAS son la mano de obra calificada y toda la infraestructura, pero no hay duda que los problemas ahí están con una huelga que adiciona incertidumbre…



III

DONDE LAS COSAS VAN MAL y pudieran estar peor es en el campo de Coahuila, pues si en el 2019 el presupuesto federal se redujo 30 por ciento, para el próximo año 2020 si los legisladores federales no se ponen a trabajar por Coahuila, se pretende dar otra cepillada del 30 por ciento del presupuesto para el sector, lo que representará problemas mayores…



EL GOBERNADOR MIGUEL RIQUELME le ha apostado a mantener su compromiso con el campo, con los ganaderos, con los productores rurales, con los organizadores cinegéticos, con los campesinos, mas también los legisladores federales deberán trabajar por el campo de Coahuila allá en el Congreso, en donde en las próximas semanas comenzarán los estira y afloja para definir partidas…



EL TITULAR DE LA SECRETARíA de Desarrollo Rural, José Luis Flores Méndez, ha sido claro en el sentido de reconocer el panorama, pues a ello se le agrega la sequía que golpeó este año a Coahuila con sus efectos que apenas hoy se sienten, por ello es que el secretario Flores Méndez mantiene un diálogo directo con los campesinos, con los productores agropecuarios, con los organizadores cinegéticos, para que el panorama se anticipe y se tengan estrategias que frenen los efectos…



III

EN NAVA, EL ALCALDE Sergio Velázquez Vázquez se aventó un 10 en la gestión con Constellation Brands para brindar apoyo y recursos económicos para la rehabilitación de una escuela primaria que tenía más de 30 años sin atenderse…



EL ALCALDE LOGRó EN GESTIóN con la cervecera un apoyo de un millón 200 mil pesos que se aplicarán en todo un proyecto de remodelación que consiste en arreglo de techos e impermeabilización; instalación de minisplits de dos toneladas en cada aula; rehabilitación de puertas y ventanas, colocación de piso cerámico en seis aulas; pintura interior y exterior del plantel y rehabilitación de cableado eléctrico del plantel…



LA COMUNICACIÓN ENTRE EL ALCALDE y la cervecera a través del vocero y director de relaciones públicas, César Isidro Muñoz, ha sido de excelentes resultados y por ello es que se concretan estos acuerdos, estos apoyos que benefician a través de la educación, lo que también refleja el gran compromiso y responsabilidad social de la Constellation Brands…



III

SIN DESCANSO Y SIEMPRE con visión, el alcalde de Piedras Negras, Claudio Bres, lo mismo trabaja en el tema de la infraestructura urbana, en educación y en el tema de la seguridad, que en el importantísimo tema de la salud…



POR ELLO ES QUE AHORA ya busca un predio en la parte alta de la ciudad, en donde se pueda edificar una clínica familiar de consulta de IMSS…



ESTO ES PARTE DE LOS proyectos que se tienen fijos como meta para el próximo año y seguramente ya se tiene la gestión con el director del IMSS, Zoé Robledo, amigo del alcalde de Piedras Negras, quien sin duda le respalda en eso y mucho más y ni qué decir que como segundo de a bordo en el IMSS está el coahuilense Javier Guerrero, siempre dispuesto a apoyar los proyectos de Piedras Negras y en particular del alcalde Bres…