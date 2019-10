27 Octubre 2019 03:10:00

Diputados sospechosos

CADA AÑO MUEREN EN MÉXICO 60 mil personas por el consumo de tabaco y 24 mil por el consumo de bebidas azucaradas, es decir, cada hora fallecen 9.5 personas por consumir estos productos que son más letales que el crimen organizado. Por eso, ante este panorama, hace dos semanas el Poder Legislativo mexicano, particularmente el Senado, votó a favor para que se incluya el etiquetado frontal en este tipo de productos para informar de manera clara el nivel de los contenidos de azúcares, grasas y sodios.



OBVIAMENTE QUE LA INDUSTRIA DE este tipo de productos se opuso a este etiquetados e intentó que no procediera y continúa negándose aceptarlo buscando alguna manera de bloquearlo. Además de este tipo de etiquetado frontal, diferentes organizaciones de la sociedad civil propusieron que este tipo de productos se gravara con un impuesto mayor para inhibir su consumo que afecta principalmente a los jóvenes y a las clases más desprotegidas. Sin embargo, sospechosamente la Cámara de Diputados desistió de aplicar dichos impuestos que está comprobado sirven para reducir el consumo de tabaco, alcohol y bebidas azucaradas que provocan la muerte de miles de personas cada año en nuestro país.



HACE 10 DÍAS APARECIÓ PUBLICADA en varios periódicos una nota informando que cabilderos de las industrias del tabaco, refrescos, alcohol y comida chatarra festejaron en un restaurante de la Cámara de Diputados haber logrado que no se aumentaran los impuestos a estos productos.



Entre los cabilderos que festejaban se encontraba Shirley Camacho, hija de Yeidckol Polevnsky, quien trabajó durante años como cabildera de la industria del tabaco –para British American Tobacco- y actualmente lo hace para Canacintra en el área de alimentos y bebidas, que se ha enfocado en bloquear todas las políticas de salud pública que puedan afectar las ventas de esa industria. En la misma mesa, festejando también, se encontraba Rosematy Safic Samour, quien cabildea tanto para la industria del tabaco como para la de alimentos y es a su vez esposa del alcalde por Morena en Azcapotzalco, Vidal Lleneras.



EL DIRECTOR DE EL PODER del Consumidor, Alejandro Calvillo, señaló que el incremento de los impuestos a estos productos, cuyo consumo genera daños a la salud, provoca altos costos a las finanzas públicas y a la economía de las familias, simple y sospechosamente no pasó en la Cámara de Diputados. En principio se había aprobado una reserva para aumentar los impuestos a las bebidas azucaradas, alcohol y tabaco, pero Fernández Noroña sirvió a los intereses de las empresas para tirar la modificación.



DE TODOS ES SABIDO QUE el problema del alcoholismo en México, lejos de disminuir va en ascenso, principalmente entre los jóvenes y niños que empiezan a consumir bebidas embriagantes desde los 10 años de edad y a menudo en exceso, y una de las medidas más efectivas para reducir el consumo de alcohol, principalmente entre los menores, son los impuestos, la estricta regulación de su publicidad y su venta. Por ejemplo, en Rusia donde el abuso del alcohol llegó a representar una crisis de mortandad, los impuestos lograron reducir el consumo en un 40 por ciento.



POR LO PRONTO LOS CABILDEROS y algunos diputados se salieron con la suya y por ello no sorprende que festejaran en la misma Cámara de Diputados haber bloqueado la propuesta en contubernio con legisladores aliados. Son estos cabilderos que trabajan para las industrial del tabaco, alcohol, bebidas azucaradas y comida chatarra, que las defiendes y no les importa que sus productos sean las principales causantes de las enfermedades crónicas no transmisibles que se han convertid en la principal causa de enfermedad y muerte en México.



EL ETIQUETADO FRONTAL EN ESTE tipo de productos ha sido un triunfo a medias –que por cierto aún no se publica en el Diario Oficial- mientras el aumento en los impuestos fue desechado de manera sospechosa, comprobando una vez más que el poder económico sigue controlando las decisiones políticas y en este caso sin importar la salud. Y si los diputados por Coahuila votaron a favor del etiquetado frontal y lo presumieron diciendo que se preocupaban por nuestra salud, ante la cancelación de los impuestos en cuestión han permanecido en silencio sin decir nada al respecto.