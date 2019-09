13 Septiembre 2019 04:05:00

Disparate eliminar exámenes de admisión

Siempre he respetado a las personas de la tercera edad, y lo seguiré haciendo porque hay mucho que aprender de ellos por su cumulo de experiencias que se convierte en sabiduría.También admiro aquellos que actualmente siguen ejerciendo su profesión, o bien que se mantienen ocupados con algún trabajo, pero obviamente de acuerdo a su posibilidad física y mental porque no se puede negar que son inevitables por su propia naturaleza humana.En todo debe de existir una congruencia tanto en la edad de cada quien, así como sus ocupaciones, diversiones o trabajo profesional, por mencionar no estoy de acuerdo que una persona de la tercera edad esté laborando como cargador de algún almacén y con el mismo peso de que un joven podría cargar, eso no tiene coherencia, ni cordura alguna.Con esta pequeña introducción viene al caso porque cada vez que leo o veo en los noticiarios en sus conferencias, en verdad no sé si ponerme a llorar o si me invade un sentimiento de impotencia y lástima cada vez que habla porque es muy evidente que carece de asesores calificados porque ya es mucho pedir profesiones que sepan guiarlo para dirigir un país.Le quedó muy grande la yegua, en donde evidentemente México es demasiado grande y complejo para que una persona a su edad pueda dirigirlo con cordura y madurez, pero sobre todo que tenga una visión hacia dónde va nuestro país.El Presidente Andrés Manuel López Obrador su más reciente propuesta dijo textualmente; “yo creo que el problema en nuestro país no es solo de la calidad de la enseñanza, creo que el problema principal es el de la cobertura, los dos hay que atenderlos pero hay que garantizar que todos puedan estudiar, que no hay rechazo, eso hay que eliminarlo, para que se genere polémica, deberían de quitarse los exámenes de admisión y garantizarse a todos la posibilidad de estudiar porque no sólo es el nivel académico, porque la escuela es el segundo hogar para los jóvenes”.Sería una locura eliminar los exámenes de admisión, porque precisamente gracias a esos AMLO, pudo manifestar tener la información que la UNAM está colocada como una de las mejores universidades del mundo y la metropolitana, Politécnico y otras universidades públicas y privadas en nuestro país también.Esos primeros lugares de los cuales presumió, obviamente no vienen de la casualidad o obra del Espíritu Santo, sino inicia precisamente desde ahí, es decir, el examen de admisión que es un filtro para darle oportunidad y espacio a aquellos estudiantes no solamente la preparación académica para poder entender el tecnicismo de los textos, sino también la madurez y dedicación como también la entrega al compromiso de convertirse un estudiante universitario.El examen de admisión evita que entren a cualquier universidad pública o privada jóvenes que solamente van ocupar un asiento o un espacio pero que no tienen ni el interés de aprender sino solamente a divertirse. Es precisamente ese mismo examen una valoración de puntaje en conocimiento adquirido en la educación preescolar, básica y media, ahora sí como quien diría es el resultado de lo que cada alumno coseche durante ese tiempo.Explicándolo con manzanitas y con sentido común sobre la importancia del examen de admisión en universidades públicas y privadas, es si entran estudiantes calificados obviamente va haber profesionistas egresados preparados, calificados y competitivos.En lo único que le concedo la razón a Andrés Manuel López Obrador es que sí hace falta y genera un problema la carencia de espacios pero ahora sí que él solito se ha metido palo porque con su grandísima idea de ahorro presupuestal le quitó esa partida importante a las universidades públicas en donde ya no tiene dinero no solo para poder expandirse más, es decir, para construir más aulas y atender esa demanda de muchos estudiantes que cuentan con excelente puntaje en sus exámenes de admisión pero ya no hay espacios dentro de los salones para poder cubrir esa demanda.Ya se le olvidó a AMLO que también quitó presupuesto para darle mantenimiento a las escuelas como es el pagar un salario a un maestro, luz, o cualquier tipo de mantenimiento que requiere cualquier inmueble.Un ejemplo en el estado de Coahuila de Zaragoza, la Universidad Autónoma de Coahuila es y seguirá siendo la mejor y mayor casa de estudios en esa entidad pero también gracias a su sistema de exámenes de admisión en donde solamente entran a aquellos que tengan mayor puntaje y obviamente espacio en su población universitaria, pero también gracias a ese sistema de ingreso se acabaron los favoritismos o favores que eran prácticas que han quedado muchísimos años atrás es por eso que ocupa el primer lugar a nivel nacional, sino también internacional en diferentes rubros así como reconocimientos internacionales en sus certificaciones.Pero por culpa de los ahorros presupuestales ahora la UAdeC, al igual que otras universidades públicas van a dejar de expandirse gracias a los recortes federales, así como la eliminación de becas a los estudiantes de medicina y enfermería.Es incongruente las medidas del gobierno federal, es decir, del Presidente Andrés Manuel López Obrador, al decir, estar preocupado por la preparación de los universitarios cuando les aplica una medida de austeridad en becas e inversión en la infraestructura universitaria afectando directamente a los jóvenes estudiantes. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018)