17 Septiembre 2019 04:10:00

Dos grupos en disputa

Los propios maestros urgen a un cambio en la Sección V del SNTE, por ahora emproblemada económicamente por los yerros de José Luis Ponce y su gente. Ante la próxima renovación de la dirigencia, hay dos grupos que claramente se disputan el liderazgo y se oyen algunos nombres de entre los que saldrá el relevo del actual secretario general.



Por un lado están los vinculados a Carlos Ariel Moreira Valdés, como Óscar Soria, Silvia Villarreal, Roberto Carlos Herrera, Ricardo Miranda, Patricio Veloz, Benito Carmona y Everardo Padrón… También están los cercanos al propio Ponce, como Gerardo Ponce, Gerardo Lira, y Rosario Cruz Silva.



Grábese bien estos nombres, pues de esa lista surgirá el siguiente líder de la Sección V, aunque como están las cosas al interior del gremio, no es difícil prever que surgirá del primer grupo.





Hay aspirantes



Y en la otra sección magisterial con arraigo en Saltillo y otras regiones de Coahuila, es decir la 38, también hay movimiento previo a la renovación de la secretaría general. Hay más de dos interesados en el lugar que todavía ocupa Xicoténcatl de la Cruz.



Entre los anticipados, tenga en cuenta los nombres de José Luis Rivera, compadre de Carlos Moreira; Sergio Ramírez, Andrés Alejandro Alvarado, Norma Escobedo, Lourdes Arellano, Isela Licerio Luévano y Juan Luis de la Rosa, quien es sobrino del paisano Alfonso Cepeda Salas, mandamás en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¡Corren apuestas!



Alcaldes, a China



Cuatro alcaldes tienen preparadas maletas para viajar esta semana a China y acompañar al gobernador Miguel Ángel Riquelme en la nueva gira de promoción industrial y comercial que arrancará este jueves y terminará el miércoles de la siguiente semana. Será la estancia más prolongada desde que esta Administración inició las misiones comerciales en Asia.



Los alcaldes con asiento asegurado en la gira son Manolo Jiménez Salinas, de Saltillo; Jorge Zermeño Infante, de Torreón; Alfredo Paredes López, de Monclova y Julio Long Hernández, de Nueva Rosita, por cierto, los tres últimos militantes del Partido Acción Nacional. También están anotados empresarios de las regiones Sureste, Laguna, Centro y Norte del estado.





Van a coincidir



Por cierto, la delegación coahuilense va a coincidir en el viejo continente con el secretario de Turismo de la Cuarta Transformación, Miguel Torruco Márquez, conocido y con arraigo en Coahuila en buena medida por las relaciones familiares de su esposa, Gloria Garza de la Garza, originaria de Melchor Múzquiz.



No está confirmado que las agendas del gobernador Riquelme y del secretario Torruco vayan a coincidir en China, pero en una de esas hasta se saludan y se dan tiempo para un ‘baijiu’.



Torruco llegó al poderoso dragón asiático con tiempo para encabezar en la Embajada el Grito de Independencia y estará en aquellas lejanas tierras más de una semana, con ganas de hacer honores a lo que sabe y por lo que le pagan: el turismo.





‘¿Y yo por qué?’



Con el clásico ¿y yo por qué?, famosa en los tiempos de Vicente Fox como Presidente de México, Jorge Alberto Salcido Portillo reviró a Higinio González Calderón, quien al huir de los reporteros que le preguntaban sobre el saqueo en las finanzas de la Sección V del SNTE, en ese momento comisionó como vocero del tema al sorprendido subsecretario de Educación Básica.



Ya en serio, el titular de la Secretaría de Educación debería saber que con esos modos y al sacarle la vuelta al tema, abona a las versiones de que no tiene idea ni de ese, ni de otros problemas importantes relacionados con los profesores.



El que sí le entró al asunto fue el panista de moda, Marcelo Torres Cofiño. Aseguró que en la Junta de Gobierno del Congreso estatal se van a poner del lado de los maestros afectados y pedirán cuentas a quien resulte necesario.





Saldo Blanco



Sin novedades en materia de seguridad pública transcurrieron las fiestas con motivo del 209 aniversario del inicio del movimiento de Independencia, así como el Desfile Cívico Militar, en Saltillo, Monclova y los 38 ayuntamientos en general. La estrategia que se diseñó desde la Secretaría de Seguridad Pública, cargo de José Luis Pliego Corona, con el despliegue de policías de élite, helicópteros y el respaldo del Ejército Mexicano, dio resultados.



En Saltillo los eventos los encabezaron el gobernador Miguel Ángel Riquelme y el alcalde Manolo Jiménez, y de acuerdo con reportes de Protección Civil hubo asistencia histórica, a razón de más de 33 mil el sábado por la noche y más de 40 mil el domingo por la mañana.



En Monclova, más de 15 mil personas dieron el Grito y estuvieron de fiesta al lado del alcalde Alfredo Paredes López, quien tampoco escatimó en el despliegue de seguridad ciudadana.





No cantar victoria



Los que también están en un grito, pero por participaciones retenidas, son los alcaldes de Coahuila. Según el secretario de Finanzas, Blas Flores Dávila, hay la promesa de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Arturo Herrera, para autorizar el próximo año recursos para el Fondo Metropolitano, que este 2019 quedó en ceros, y si las matemáticas no mienten, significaría para Saltillo alrededor de 420 millones.



Pero como una cosa son las promesas y otra las verdades, el alcalde Manolo Jiménez pidió no cantar victoria hasta ver el recurso en la Tesorería Municipal.