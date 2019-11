12 Noviembre 2019 04:07:00

EIFFEL

“La energía petrolera ha intoxicado a la humanidad; la humanidad vive una borrachera con petróleo”.

Hugo Salinas Price, escritor.



Durante años, un parisiense desayunó, comió y cenó todos los días en uno de los dos restaurantes de la Torre Eifffel. Cierto día un tipo le comentó que debía gustarle mucho la torre. “Al contrario”, replicó el francés. “Este es el único restaurante de la ciudad desde el cual no se tiene que contemplar este adefesio”.





GRANDE Y GRANDOTE



Chihuahua es el estado más grande de México: 24 mil 455 kilómetros cuadrados. Alaska tiene 1 millón 481 mil 347 de tierra. EU tiene otros nueve estados más extensos que Chihuahua (por orden de tamaños): Texas, California, Montana, Nuevo México, Arizona, Nevada, Colorado, Oregón y Wyoming.





LOS MENORÍDEOS



Era 1974 y yo aplaudía como foca la entonces incipiente entrada al Gobierno de los tecnócratas (posgrados en universidades de prestigio, sobre todo gringas). ¡Por fin íbamos a tener egresados universitarios en lugar de los palurdos empistolados tipo don Perpetuo del Rosal (presidente municipal vitalicio de San Garabato de las Tunas, personaje de Los Súpermachos, de Rius)! El doctor en ingeniería del MIT Marco Murray-Lasso (que luego sería mi coautor y presidente de la academia nacional de ingeniería) se encargó de echar un balde de agua fría a mis ingenuas expectativas. Él, que conocía bien a a sus colegas tecnócratas, me advirtió que no me hiciera ilusiones: “Los mejor preparados no servirán mejor, sino que robarán mejor”, me dijo. Hace 46 años de esa advertencia y Marco tenía razón. Los posgraduados desplazaron a los palurdos, pero al pueblo mexicano le fue igual o peor que siempre. La economía fue dominada por los hoy mal llamados “partidarios del libre mercado” (cuando son todo lo contrario: mercantilistas o crony-capitalistas, negociantes amparados por el poder estatal) que se refieren despectivamente a los palurdos como “menorídeos”: sus predecesores no tiene la menor-idea del entorno fíat global, que ellos obedecen (pero dicen que “dominan”). En efecto, los tecnócratas ya nos demostraron que sí tiene muuuucha idea de cómo funcionan las cosas realmente… en su favor.





ANALISTA POLÍTICO



Los hay de primera y los hay de quinta. No hay título más discutible. ¿Recuerdas cuando todo hombre era licenciado y toda mujer era señorita?





MOTA INFINITA



El Jaime: “Esta política (de promover la legalización de la marihuana) la viene promoviendo Santiago Roel Jr (Facebook) especialista en violencia, desde hace varios sexenios. Sus estudios señalan que este rumbo es el menor de los males. No puede haber crimen organizado sin recursos económicos. Cuanto menos ingresos tengan, menos daño pueden causarle a la sociedad. Mientras exista una demanda así de fuerte, existirá una oferta. Además, los estudios más serios entre médicos, psicólogos, psiquiatras e investigadores señalan que la mota es mucho menos dañina que otras drogas que nos parecen (equivocadamente) socialmente tolerables (alcohol y tabaco).”





MONEY, MONEY, MONEY



El paisano Joaquín: “Todo se reduce al dinero. Acabo de encontrar La Clave Secreta, corrido dedicado a un ‘pesado’ de Sinaloa que resume la situación actual y un futuro no muy halagador. Fue grabado en vivo por la Banda de El Recodo en 1997 y la audiencia entera ya se lo sabía entonces de memoria. Aquí una parte:





Dicen que me andan buscando

Que me quieren agarrar

Ruéguenle a dios no encontrarme

Porque les puede pesar

Mi gente se me enloquece

Cuando le ordeno matar



Ya mucho tiempo fui pobre

Mucha gente me humillaba

Y empecé a ganar dinero

Las cosas están volteadas

Ahora me llaman patrón

Tengo mi clave privada



Yo me paseo por Jalisco

En mi Cheyene del año

Dos hombres en la cajuela

Con un cuerno en cada mano

De vigilancia dos carros

Por si sucede algo extraño



Voy a seguir trabajando

Mientras tenga compradores

En los Estados Unidos

Allí existen los mejores

Compran cien kilos de polvo

Como comprar unas flores