17 Septiembre 2019 04:10:00

El arca de Noé en el Laguito Mexicano

DONDE SIGUEN EN ESPERA de que el Congreso del Estado responda es en la zona de tolerancia de Piedras Negras…



PUES RESULTA QUE YA HAN transcurrido 15 días y no hay respuesta del Poder Legislativo sobre la posibilidad de ampliar el horario de cierre de los giros negros, cantinas, prostíbulos y bares que pretenden cerrar a las 5 de la mañana, pero también en donde la autoridad municipal pretende concentrar los negocios rojos para evitar esa problemática en la zona centro de Piedras Negras…



ANTE ELLO, EL CONGRESO NO ha respondido y según lo señalado por el secretario del Ayuntamiento, Santiago Elías Castro, se espera que en los próximos días haya una respuesta al respecto para entonces sí dar trámite a esa autorización ya generada a nivel local…



A LOS DUEÑOS DE los negocios les interesa ya que se defina, pero también a aquellos que han solicitado unos 25 permisos adicionales para establecerse de nueva cuenta en la zona de tolerancia…



ANTES QUE ESO, NO ESTARÁ de más que Protección Civil revise la seguridad de las construcciones, pues algunos son inmuebles abandonados, en ruinas, sin techo, de más de tres décadas de antigüedad y que están a punto de derrumbarse…



ADICIONAL NO ESTARíA DE más fortalecer la barda perimetral de dicho lugar, pues no hay que olvidar que a espaldas de ese sitio se encuentran los restos del Tajo Norte, un socavón de varias decenas de metros de profundidad…



III



TAL Y COMO LO COMENTAMOS hace algunas semanas, el asunto de la concesión federal que surgió en el Laguito Mexicano el pasado mes de marzo o abril con el tema del uso para disfrute durante los días de Pascua, ya se convirtió en un tema de violación a los reglamentos locales y federales en materia de edificaciones sobre cauces o cerca de cauces de ríos y arroyos…



Y ES QUE EN el paraje conocido como Laguito Mexicano, el concesionario de Conagua ha comenzado a nivelar el terreno para la edificación de un templo, contra toda regulación y en franca inseguridad para quienes ahí se reúnan y para los habitantes de Villa de Fuente…



YA SE OBSERVAN MOVIMIENTOS de tierra y zanjas en el Laguito Mexicano, a unos metros del cauce en donde antes había juegos infantiles, lo que a todas luces parece el inicio de un templo…



VEREMOS Y DIREMOS QUÉ es lo que hace el Departamento de Inspectores de Felipe Pérez o el de Obras Públicas de Anselmo Elizondo con esta intención de construir algo que a todas luces será un peligro y viola las leyes locales y federales….



III



QUIEN ANDUVO POR PIEDRAS Negras e Eagle Pass fue el exgobernador Enrique Martínez y aprovechó para saludar a buenos amigos y excolaboradores por esta región…



EL EXGOBERNADOR SE REUNIó EN una comida que le organizó el empresario español Víctor Padilla en su rancho allá en la salida de Eagle Pass, donde acudieron un buen número de personas de ambos lados de la frontera…



VÍCTOR PADILLA ES UN excelente amigo del exembajador de México en Cuba y cuando estuvo en el servicio exterior lo visitó en varias ocasiones allá en la isla…



III



DONDE AMANECIERON CON LA Aduana del ferrocarril cerrada fue en Piedras Negras Eagle Pass, esto luego de que el incendio de una locomotora y varios vagones provocara el derrumbe de un puente a unas 8 millas al norte de Eagle Pass…



LA FUMAROLA O cOLUMNA de humo se veía desde la parte alta de Piedras Negras y tardó un buen número de horas en controlarse el incendio por parte de Bomberos de Eagle Pass…



AHORA EL JEFE DE Aduanas de Eagle Pass, Paúl del Rincón y el de la Aduana de Piedras Negras, José Luis Peña, deberán de diseñar estrategias para la logística de la Aduana ferroviaria, pues esta frontera es la número uno en operaciones de ferrocarril y por el accidente la aduana permanecerá cerrada dos días…



INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE la zona del bajío y también de la Sureste de Coahuila deberán de rediseñar por pocos días su envío y recepción de materia prima o producto terminado al menos en lo que se soluciona este incidente para la más importante aduana ferroviaria del país…