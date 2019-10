31 Octubre 2019 04:10:00

El bloque MARS en el TSJE

En este espacio le anticipamos que Miguel Felipe Mery Ayup será presidente de la Sala Superior del Tribunal Superior de Justicia. Este miércoles se despidió de la Sala Regional Torreón, en donde estaba como titular, y desde anoche llegó con maletas a Saltillo. Viene para quedarse.



Ahora le adelantamos que Luis Efrén Ríos presidirá la Sala Colegiada Penal, en lugar de Armín José Valdés Torres, quien se retiró por jubilación; María del Carmen Galván Tello quedará a cargo de la Sala Colegiada Civil y Familiar y le dirá con permiso a Iván Garza García. En la Sala Regional habrá un presidente interino por dos meses, lo que resta del periodo de Miguel Mery, pero finalmente Pepe Máynez quedará al frente.



No hay que detenerse mucho para señalar que los nuevos titulares de salas, empezando con el de la Superior, es decir, la columna vertebral, la médula del Poder Judicial, forman parte del círculo cercano del gobernador Miguel Riquelme. Control, le llaman a eso los enterados.





Los nuevos magistrados



Papel y lápiz en mano, tome nota: estos son los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado que iniciarán funciones este mismo jueves luego de rendir protesta en sesión extraordinaria ante los diputados locales. Hay tres nombres conocidos, pues se los anticipó El Marqués con oportunidad, pero en los otros casos hay sorpresas de por medio.



Aquí van: Luis Efrén Ríos Vega, director fundador de la Academia Interamericana de Derechos Humanos; María del Carmen Galván Tello, titular de la Consejería Jurídica del Gobierno estatal; José Ignacio Máynez Varela, exdiputado local, magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.



Además, Carlos de Lara Mc Grath, director de Ingresos de la Tesorería Municipal de Torreón; Manuel Alberto Flores Hernández, abogado postulante, originario de Torreón, y Vladimir Kaiceros Barranco, titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar en Saltillo.





Se complementan



Al margen de las especulaciones sobre la incorporación de Luis Efrén Ríos al claustro de magistrados, el exdirector de la Academia Interamericana de Derechos Humanos asegura a quien se lo pregunta, que llega para sumarse a los proyectos y estrategias de Miguel Mery.



Finalmente se trata de perfiles distintos y espere a que se complementen para ver los resultados. Mery, con su perfil político, llega para dar manotazos sobre la mesa cuando se amerite y también a echar mano de la conciliación cuando se requiera. La meta es poner orden.



Luis Efrén instalará en el Poder Judicial sus activos en materia académica, de transparencia y protección y defensa de los derechos humanos, con las correspondientes relaciones dentro y fuera del país.





Andan de nervios



Por cierto, la ola de cambios en el Poder Judicial puso de nervios a más de uno, por ejemplo a la magistrada Eva de la Fuente Rivas, para más señas presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Si de por sí era prepotente y aficionada a la altanería, nos comentan, el proceso de transición vigente la alteró más de lo común y el mal trato al personal se recrudeció.



No hace mucho, la magistrada aseguraba a propios y extraños que los tan mencionados cambios en el Tribunal Superior de Justicia no iban a llegar, que la presidencia y demás posiciones quedarían como estaban y aprovechó para hacer efectivos movimientos de personal que sólo le beneficiaban en lo personal



Finalmente los cambios llegaron, ¡y en qué medida!, y ahora a ver cómo le hace para proteger a todos los que logró colar en la pasada administración. Hay quienes le recomiendan que mejor se preocupe por el proceso de responsabilidad administrativa que se le inició, por ser juez y parte y violar recurrentemente la ley.





Organizador de fiestas



El que salió bueno para organizar despedidas fue el magistrado Juan José Yáñez Arreola. No fueron muchos, pero sí seleccionados los asistentes a la comida de este miércoles en una palapa, al parecer de su propiedad, con motivo de la jubilación de los ahora magistrados en retiro, Armín José Valdés Torres y Miriam Cárdenas Cantú. Hubo buenas viandas y hay quienes aseguran que hasta se les oyó cantar.





Por vía penal y política



Pruebas tienen, nada más falta que le echen ganas. Tanto en la Fiscalía Anticorrupción, de Jesús Homero Flores Mier, como en el Palacio de Coss, donde manda Marcelo Torres Cofiño, se depositaron las denuncias correspondientes al juicio penal y político con miras al desafuero en contra del magistrado Óscar Aarón Nájera Davis.



En Coahuila no hay antecedentes del desafuero en contra de un magistrado, mucho menos de que se le procese penalmente, pero frente a lo que estamos rompe todos los esquemas.





Nueva directora



La doctora Irene Spingo rindió protesta anoche como directora de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Quienes la conocen, aseguran que su perfil no tiene muchas diferencias con el de su antecesor: tiene doctorado y especialidades por universidades de Italia, Francia, Australia y Gran Bretaña; habla siete idiomas y como académica, es reconocida en la Universidad Autónoma de Coahuila y en otros organismos nacionales e internacionales, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Organización de las Naciones Unidas.