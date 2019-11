16 Noviembre 2019 04:10:00

El dedo en la llaga

Jorge Kalionchiz volvió a poner el dedo en la llaga que más lastima a los de la Unión de Organismos Empresariales: En los recursos.



El empresario hotelero pidió cuentas a Gerardo Bortoni para que explicara el uso que se le dio al dinero que entregó el Estado, en ese entonces a Antonio Álvarez, para la creación de una oficina para Fomento Económico y que podría ocupar Jorge Williamson que no tiene donde despachar.



Kalionchiz sabe que el millón 300 mil pesos ingresó a las cuentas de la Unión de Organismos, pero se desconoce en qué fueron usados.



Ya se gastaron 500 mil pesos y pocos deben saber en qué, restan 800 mil que deben estar en la cuenta bancaria.



El recurso se envió desde la administración de Rubén Moreira y la oficina sigue sin funcionar.



Más que Bortoni el que debe saber más sobre el destino de ese dinero debe ser Álvarez.



Cuando menos dos delitos podría traer encima Claudia Garza Del Toro.



La encargada de la oficina de Bienestar que desde ayer estrena oficinas que le acondicionó el Ayuntamiento de Ciudad Frontera, trae denuncias ante la Fepade.



También le están preparando otra por enriquecimiento ilícito.



Las acusaciones son de militantes de su mismo partido. Hasta ahora ninguna denuncia ha prosperado.



Un monclovense radicado en San Antonio, Texas, será el que venga a salvar al sector industrial de la Región Centro.



De las noticias que les dio el gobernador Miguel Ángel Riquelme a los empresarios es que Alonso Villarreal será quien le entre a la inversión para la construcción de un parque industrial.



Por años se ha dicho que si no llegan las inversiones a esta parte del Estado es por la falta de espacios para nuevas empresas.



Ya habrá más pretextos si es que Villarreal empieza pronto con la construcción.



Enrique Sarmiento se apareció ayer en la colocación de la primera piedra de una nueva empresa.



El que fue candidato al Comité Directivo Estatal del PRI se le apersonó al gobernador Miguel Ángel Riquelme.



Sarmiento se acercó a saludarlo y algo le comentó en secreto.



Los que dicen tener oído biónico aseguran que le habría recordado que cumplió con la encomienda de participar en la interna tricolor y que no se fueran a olvidar de lo prometido.



Números más, número menos, se sabe que en México aproximadamente 1.4 millones de mexicanos presentan discapacidad auditiva.



Más que un dato estadístico, la realidad de todas las personas que viven con sordera, debe impulsar acciones que permitan alcanzar una verdadera inclusión social.



Por lo que dando seguimiento a programas estatales de éxito, como los llevados a cabo por el Centro de Atención Integral para personas ciegas, de baja visión y sordos, a cargo del DIF Coahuila, el diputado local por el PRI, Jesús Andrés Loya Cardona, el que llegó al relevo por Samuel Rodríguez,

presentó una iniciativa ante el pleno del Congreso estatal, con el objeto de establecer cada 28 de noviembre como “Día Estatal de las Personas Sordas y la Lengua de Señas Mexicana”.



La intención de esta propuesta, es consolidar un proceso de inclusión que genere conciencia social, y permita crear más acciones legislativas y políticas públicas a favor de este sector de la población.