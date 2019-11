01 Noviembre 2019 05:10:00

El huachicoleo de la ganadería en México

QUIENES PUSIERON EL GRITO en las Aduanas fueron los ganaderos organizados de Coahuila, cuya asociación preside el empresario sarapero Joaquín Arizpe....



Y ES QUE ADEMÁS DE tener un panorama complicado, complicadísimo, para el próximo año, se ha detectado que por la frontera sur, los ganaderos de Centroamérica están metiendo de contrabando ganado no certificado y que pretenden hacerlo pasar como mexicano para exportarlo o al menos meterlo al mercado de nuestro país…



SIN NINGÚN TIPO DE revisión cuarentenaria, los ganaderos del sur del país meten ganado no certificado, ni sano y eso pone en riesgo a todo el ganado de México…



ARIZPE PIDIÓ AL GOBIERNO federal utilizar la Guardia Nacional para frenar el contrabando de ganado, pero no solo eso, sino que además pongan estaciones de revisión cuarentenaria para que la cosa se desarrolle sin riesgos para todos los ganaderos que sí le invierten en salud animal, que se vieron afectados por el recorte del presupuesto para el sector este año y que enfrentan un negro panorama para el 2020 y que ahora además deben luchar contra los “huachicoleros del ganado”…



MIENTRAS LOS GANADEROS DE Coahuila piden, no que les regalen dinero, sino que les presten a través de la Banca de Desarrollo, alguien en la frontera sur no hace su chamba y pone a los exportadores en peligro…



III



LAMENTABLE HECHO EL QUE sucedió esta semana con un catedrático de la Uane, que ayer lamentablemente falleció tras sufrir un accidente en el edificio de la agencia aduanal ubicada en la calle Zaragoza, ahí cerquita de la Aduana fronteriza…



EL CATEDRÁTICO LEOBARDO VÁZQUEZ PÉREZ por alguna razón se encontraba en el techo de la agencia, en donde prestaba también sus servicios y cayó al vacío a través de un plafón de lámina de plástico que se venció…



cayó MÁS DE 20 METROS para golpear en el suelo precisamente frente a la recepción y a un altar que por motivos de este fin de mes de tenía en dicho negocio…



LA FISCALÍA DE VíCTOR GERARDO Rodríguez Lozano comenzará a investigar cómo es que sucedieron los hechos, revisará todos los videos que haya del interior del inmueble, no solo el día de ayer sino en los días previos, para ver si hay algún indicio que lleve a ver si eso fue un accidente u otra cosa…



EXTRAÑO EL HECHO PERO MÁS el que haya sucedido así, pues nada tenía que hacer el catedrático y agente aduanal en la azotea de la Agencia y que al caer le costó la vida…



III



QUIENES YA ANDAN EN pláticas para ver si retornan los vuelos comerciales a Monclova son los de turismo a través de la secretaria Guadalupe Oyervides y de los alcaldes de la Región Centro…



SE TRATA DE UNA EMPRESA de transporte aéreo que opera en la Región Centro y Bajío del país…



TRANSPORTES AéREOS REGIONALES, que tiene su sede en Querétaro ya hace estudios de factibilidad y dialoga con autoridades para ver si hay esquemas de cooperación para darle conectividad a Monclova y los municipios de la Región Centro…



YA EN UN TIEMPO LE intentó Aeromar y fracasó porque no había suficientes pasajeros y no tenía esquemas empresariales más adecuados, como si ocurre en Piedras Negras, por lo que no duró mucho la conectividad…



AHORA SERÁ AERO TAR la empresa que lo intente, con inversionistas queretanos para que impulsen el desarrollo de esa parte de Coahuila. Veremos y diremos…



III



DONDE SE LLEVARON SEGURAMENTE un buen regaño fue en el hospital general de Palaú, luego de que por intentar ahorrarse dos pesos, alguien en dicho nosocomio decidió, así como así, de forma irresponsable, enviar a lavar toda la topa y sábanas de hospital a una lavandería “chaca – chaca” local…



SIN PENSAR EN LAS CONSECUENCIAS de salud, el área administrativa del nosocomio dijo: Pues si se descompone la lavandería del hospital llevamos a la lavandería de mi comadre los trapos…



AYER CUANDO SE ENTERÓ el área central de la Secretaría de Salud allá en Saltillo, de inmediato tomó cartas en el asunto, pues el secretario Roberto Bernal ha sido claro en el sentido de que las cosas importantes y prioritarias se tienen que atender de inmediato…



VEREMOS Y DIREMOS COMO es que las cosas se resuelven, pues no hay que esperar a que el tema termine con un trabajador muerto en la lavandería del hospital como ocurrió hace no muchos años en Parras de la Fuente…