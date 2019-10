08 Octubre 2019 04:10:00

El IMSS y los trabajadores de bares y cantinas

NUBARRONES SE VISLUMBRAN EN el sector maquilador de nueva cuenta y es que es cuestión de pocas semanas para que una empresa manufacturera anuncie recortes importantes de personal y hasta el cierre de una de sus plantas…



SEGURAMENTE ESE TEMA SE trató allá en Baja California, en donde estuvo hace pocos días la presidenta del INDEX, Blanca Tavares, pues la situación en cuanto a competitividad vino a emproblemarse por los salarios mínimos al doble en la frontera y que poco a poco las empresas se reacomodan reubicando las líneas de producción que pueden…



POR LO PRONTO SIGUEN LOS paros técnicos, pero eso no es todo, la huelga va encaminada a cumplir un mes en la General Motors y eso será problemático para los siguientes días en los cuales las maquiladoras de arneses y otras autopartes automotrices definirán las cosas en cuanto a sus plantillas laborales…



PUEDE SER UN CICLO corto, pero en el caso del posible cierre de una planta esa es por pérdida de contratos, incluso ya no se ha renovado la renta de las naves industriales en las cuales opera…



III

LOS EJIDATARIOS Y PROPIETARIOS rurales de la Región Carbonífera están cansados de los robos de ganado, implementos agrícolas y ahora hasta homicidios ocurran en esa zona rural y las corporaciones policiacas no resuelvan nada…



ESTE MES PASADO y en el inicio de octubre ya han ocurrido robos y homicidios, como ha sido el caso del atraco que sufrió el exdiputado local Cuauhtémoc Ruiz y también un ejidatario que el fin de semana fue localizado ejecutado de un balazo en la cabeza y su rancho incendiado…



EN ESTE ÚLTIMO CASO se tiene conocimiento de que el ejidatario había sufrido el robo de una buena cantidad de ganado y se dedicaba a buscar a los responsables…



COMO ES POSIBLE QUE de un rancho se roben 10 becerros o vacas, 30 chivas o 120 borregos y nadie vio nada, ni en retenes ni en operativos de brechas que constantemente se realizan por parte de las autoridades o acaso se los llevaron en un helicóptero?…



EN VERDAD QUE LOS habitantes de la zona rural de la Carbonífera ya están cansados de la falta de resultados porque no han detenido este fenómeno y hasta pareciera que cuentan con la protección de alguna corporación policiaca…



OJALÁ Y EL DELEGADO DE la Carbonífera, Ulises Ramírez Guillén obtenga ya los resultados que se requieren, porque pareciera que los cuatreros ya le encontraron la medida…



III

AYER DIO INICIO A la construcción de una megaobra, seguramente la que marcará la gestión del alcalde Claudio Bres, en una extensión de 14 hectáreas y una inversión que podría superar los 100 millones de pesos una vez adicionados proyectos que seguramente se contemplarán conforme se concluya la primera etapa…



ES UN COMPLEJO CULTURAL, deportivo y comunitario en donde se podrán realizar todo tipo de actividades y no solo beneficiará a los habitantes de las colonias aledañas en el sector de la Lázaro Cárdenas y otras colonias contiguas, sino que por la magnitud de la obra será aprovechada por prácticamente toda la población…



SE HA CUESTIONADO EL POR QUÉ de ejecutar esta obra y no otras en otros sectores, pero hay que tomar en cuenta que el alcalde Bres ha logrado gestionar esos recursos y muchos otros más gracias a tener preparados los proyectos y a pedir el recurso una vez mostrado el nivel de beneficio que se alcanzará…



NO SON DINEROS QUE PROVIENEN del impuesto predial o de las anteriormente llamadas “participaciones federales”, sino de bolsas nacionales concursables y en donde hay que decirlo: Bres le ha sacado ventaja a todos los alcaldes de Coahuila y de la frontera norte…



NI LOS DINEROS DE las fuentes que se construyen, ni los de pavimentación y las obras que se realizarán en el arroyo El Soldado son recursos locales, sino que son parte de la gestión del alcalde en la capital del país, allá donde sabe qué puertas tocar y qué funcionarios amigos visitar…



III

TRANQUILIDAD Y CONFIANZa trató de transmitir el delegado federal Reyes Flores Hurtado en el tema migratorio, al señalar que el gobierno de AMLO no dejará solo a Piedras Negras con los migrantes que serán regresados de Estados Unidos a esperar cita en Corte para sus casos de solicitud de asilo….



ES DECIR, EL GOBIERNO Federal sí apoyará a la ciudad con recursos y seguramente mucho equipo humano y técnico para evitar que el tema de la seguridad se vea trastocado…