07 Octubre 2019 04:10:00

El IMSS y los trabajadores de bares

BAJO ARGUMENTOS DE RISA, los dueños de bares y cantinas de Piedras Negras, y seguramente en muchos otros municipios, han sido detectados como evasores del Seguro Social, pues la mayoría de ellos no tiene registrados a sus empleados y mucho menos paga las cuotas correspondientes y por tanto los empleados están sin protección social…



LUEGO DE UNA REVISIÓN DE la Secretaría de Trabajo a nivel local han detectado esa falla, les han aplicado un serie de requerimientos que deberán cumplir antes de mediados de octubre y ahora si se deberán poner al corriente…



LO EXTRAÑO ES QUE los bares y cantinas son de una gran actividad y cómo es posible que el Seguro Social no los visitara de vez en cuando para revisar su condición patronal?...



AL MENOS SE VERÁ registrado un aumento en la generación de empleo que no será real, pues esos puestos de trabajo ya se cuentan en la economía, solo que estaban fuera del IMSS…



HABRÁ QUE REVISAR OTROS giros que son muy similares en su operación en donde también gustan mucho de registrar con salarios mínimos y pagar por debajo del agua o en efectivo por fuera compensaciones que no se registran ante las autoridades…



LA TAREA FUE DE la Secretaría del Trabajo pero también no duden que será de los primeros proyectos a revisar por parte del nuevo subdelegado del IMSS, Roberto Longino Reyes…



III

LAS Proyecciones QUE HAN surgido de los estudios para solucionar el tema del arroyo El Soldado que afecta a más de 80 mil personas en su cauce, han referido la necesidad de una presa Rompepicos, sí, un proyecto similar al que se tenía pensado antes para el sector Villa de fuente pero que en este caso su nivel de utilidad sería mucho mayor…



HABRÁ QUE VER EN donde es el lugar adecuado para que se pueda edificar esa presa, que nos sería de grandes dimensiones pero que si regularía el flujo del agua de lluvia que se descarga al arroyo El Soldado…



HAY QUE RECONOCER ESTE trabajo que impulsa el alcalde Claudio Bres y que supervisa Anselmo Elizondo, ya que se tiene que ver cómo es que se aplicarán los recursos metropolitanos, pero también existe la posibilidad de bajar dineros federales nacionales el próximo año y hay que reconocer que ahora se hace de una bolsa nacional, no de montos etiquetados por regiones como en el pasado…



ANTE ESO PIEDRAS NEGRAS tiene una gran ventaja, pues cuenta ya con proyectos y estudios ejecutivos y técnicos, para poder presentar la solicitud del dinero y que este se aplique de forma inmediata o más ágil que si se iniciara de cero…



III

QUIEN HA LOGRADO UN gran desempeño en el gobierno es la alcaldesa de Múzquiz, Luisa Alejandra Santos Cadena, con resultados en materia de educación, programas sociales, cercanía con la población y sobre todo con obra pública y fomento a las inversiones para generar más empleo…



LA CERCANÍA DE LA alcaldesa hacia la población se muestra en sus acciones de salud, también en las brigadas que de manera constante se organizan y sobre todo del gran impulso que al turismo se le ha dado desde que se logró la denominación de Pueblo Mágico…



LA ALCALDESA HA LOGRADO poner a Múzquiz en los mejores aparadores para promover el turismo no solo regional y nacional, sino también internacional…



POR ELLO ES QUE el resultado en materia de empleo, de inversiones y de mejoramiento del nivel de vida de la población es constante y seguro para los muzquenzes…



III

POR CIERTO QUE HABLANDO de la carbonífera, quien se reunió con amigas lideresas en Múzquiz para festejar el cumpleaños de varias de ellas fue el empresario constructor Héctor Miguel García Falcón, a quien sus amigos conocen como “El Gachupin”…



AUNQUE NO TIENE ASCENDENCIA política, pero si ha trabajado con el PRI durante buen tiempo, durante la plática en el convivio le cuestionaron si no está interesado en contender por un cargo, a lo que dijo que está dedicado a su actividad empresarial, aunque señaló que analizaría la posibilidad…



Los ciudadanos y partidos buscan perfiles nuevos para ocupar los diferentes cargos públicos, pues la competencia ha sido muy fuerte y sobre todo porque ahora el impulso de partidos regionales, más los independientes más la fuerza con la que se viene Morena sin duda que requerirá de renovar las caras que presentarán…