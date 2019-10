29 Octubre 2019 04:10:00

El ‘Najeragate’

El constitucionalista Antonio Berchelmann Arizpe, para muchos el abogado más acreditado de Coahuila, regresó del retiro en que se encuentra desde su jubilación del Tribunal Superior de Justicia del Estado para advertir la necesidad de que Óscar Aarón Nájera Davis renuncie por lo menos a su asiento en el Consejo de la Judicatura del Estado, a fin de no poner en riesgo el prestigio del Poder Judicial.



El video en el que aparece al frente de un complot para echar del Poder Judicial a tres empleados, con despido injustificado, pone en evidencia la posibilidad de que otros magistrados y jueces hagan mal uso de la ley para fines personales. De ese tamaño es la falta de Nájera Davis, acusado también de encubrir acosadores, además de los delitos que se le podrían sumar.





Ni se asomó



Por cierto, había quienes apostaban doble a sencillo a que Óscar Aarón Nájera Davis, a quien muchos ya conocen como “el magistrado complot”, diría presente en el evento de este lunes en la Academia Interamericana de Derechos Humanos, en donde Luis Efrén Ríos Vega presentó su quinto y último informe como director de dicha institución.



Pero Nájera ni se asomó, al parecer estaba ocupado con el grupo de abogados a los que convocó para revisar su caso.



Tampoco respondió los llamados para pedir su opinión sobre los señalamientos en su contra y el video en el que desde la sala de juicios orales en Piedras Negras ordenó “echar toda la caballería” en contra de los trabajadores afectados.



La evidencia del complot llega en momento difícil, pues Miriam Cárdenas está a horas de dejar la presidencia del Tribunal y todavía no se sabe quién la relevará.





Presentes y ausentes



Quienes sí acudieron al informe de Luis Efrén fueron los magistrados Homero Ramos Gloria, Juan José Yáñez Arreola, Iván Garza García y Armín José Valdés Torres, de la Sala Superior del Tribunal Superior de Justicia del Estado; también, José Ignacio Máynez Varela, del Tribunal Laboral, y una de las propuestas que llegarán al Palacio de Coss para incorporarse a la primera sala.



Luis Efrén es candidato a una magistratura y hay quienes le ven posibilidades de llegar a la presidencia del TSJE, pero quienes de plano no le ven futuro y desairaron la invitación para el evento de este lunes en la Infoteca fueron Alejandro Huereca Santos, César Alejandro Saucedo Flores, Gabriel Aguillón Rosales y la propia Miriam Cárdenas.





Le reconocen



Para la AIDH, desde la etapa desde su fundación con Luis Efrén Ríos, hubo buenas referencias de parte de los asistentes al informe, entre ellos el jurista Jaime Cárdenas; familiares de personas desaparecidas, como Yolanda Morán, del Colectivo Búscame; Búsqueda de Desaparecidos en México y María de la Luz López Castruita; de familias de desaparecidos de Voz que Clama Justicia y Francisco Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI)



El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, también hizo mención al desempeño de Ríos Vega y los alcances de la Academia.





Con la cuchara grande



El abogado monclovense, pero avecindado desde hace décadas en Saltillo, Armando Rico Almanza, se estrena como director jurídico de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila. Recibió el nombramiento de manos del nuevo delegado, Juan Salgado Brito, pero en una de esas la recomendación salió desde la Secretaría General del IMSS, en donde manda el sampetrino Javier Guerrero García.



Rico Almanza, a quien le restan dos años como presidente del Foro Profesional de Abogados de Saltillo, recién llegó al área jurídica de la delegación y empezó a poner orden en el caos que le dejaron. Por lo pronto trae bajo el brazo varias denuncias penales en contra de funcionarios y ex funcionarios del IMSS en la entidad, quienes no tuvieron empacho en servirse con la cuchara grande.





Ni el Obispo se salva



Son muchas las quejas en contra de las aseguradoras, pero no se exagera al decir que estas empresas, especializadas entre otras cosas en vender seguros de gastos médicos, ni al Obispo perdonan. Resulta que desde hace una semana se encuentra hospitalizado el Obispo Emérito de la Diócesis de Saltillo, Francisco Villalobos Padilla, y aun cuando su estado de salud mejora viento en popa, no puede salir porque la aseguradora contratada por la Diócesis no lo autoriza.



Se trata, aseguran sus allegados, de trámites burocráticos que se van a resolver en cuestión de horas. Vaya pues buena vibra para monseñor Villalobos, quien en febrero cumplirá 98 años.





En familia



En familia quedaría la repartición de candidaturas de Unidad Democrática de Coahuila para la contienda de diputados locales del próximo año. Hay quienes apuestan a que en la lista de propuestas están Esther Talamás Hernández y Tania Pérez Rivera, respectivamente esposa y hermana del diputado federal Evaristo Lenin Pérez Rivera, mandamás en el partido estatal.



Por el lado de los varones se menciona a Brígido Moreno Carrera, exdirigente estatal; Sergio Garza Castillo, exlegislador y Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, quien tiene seguro ir por la reelección.