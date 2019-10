27 Octubre 2019 05:10:00

El PAN y sus exdiputados

LOS ABOGADOS QUE PERTENECEN a la Barra, organismo que agrupa a la mayoría de los litigantes en Piedras Negras, ya se manejan con reservas en sus juntas mensuales que realizan…



Y ES QUE A RAíZ de la nueva conformación tanto del gabinete municipal como estatal, varios o buena parte de ellos quedó acomodado en puestos públicos y con ello pues ya no deberían de participar en la barra o dispensar su participación y su inclusión en las distintas responsabilidades…



SE SUPONE QUE PUEDEN pertenecer a la barra cuando son funcionarios, pero no participar en sus reuniones porque para cuando los litigantes quieren hacer algo en sus menesteres por la interacción con la autoridad, ya los entes públicos están enterados de todo lo que quieren hacer…



POR LO PRONTO LOS presididos por la abogada Laura Mireles tratan de que los temas a discutirse se hagan en reuniones en donde no participen funcionarios públicos pues algunos que eran activos como Mirtala Barrera, Rogelio de los Reyes y otros que son funcionarios ahora, son asiduos asistentes a la Barra…



III



QUIEN YA SE APARECIó POR la presidencia municipal, pero no como funcionario ni aspirante a nada, fue el exdiputado federal del PAN Raúl Martínez…



NO CREAN QUE ACUDIó a saludar a sus compañeros de partidos, regidores, a asesorarlos o a darles consejos, no, para nada, él fue ahora en calidad de empresario pues concursó ahora que se licitó la obra de alumbrado público…



MARTíNEZ FUE CANDIDATO A presidente municipal y fue diputado pluri hacia ya un buen tiempo, además aún no se olvidan de él ni de sus colaboradores cuando fue gerente regional de las tiendas ISSSTE, con sus detalles y situaciones muy características…



OJALá Y QUE LOS PANISTAS no se olvidaran del camino que les pavimento el partido y que le regresarán algo de tiempo, porque hay varios que fueron diputados federales gracias a la estructura, al voto duro y a las campañas nacionales y una vez desempeñado el cargo solo se valieron de el para hacer negocio o colocar a sus familiares en cargos federales o plazas que les garanticen buenos sueldos…



III



EL QUE APROVECHA MUY bien las nuevas instalaciones del DIF municipal y trabaja muy coordinado y a invitación de la presidente Irene Chapa de Bres, es el doctor Víctor García…



EL REGIDOR DE MORENA aprovecha su especialidad de traumatología para dar consultas gratuitas en el DIF, consultas especializadas, en donde atiende adultos y niños y por las necesidades de este tipo de especialistas los resultados han sido extraordinarios…



OJALá Y QUE ALGúN SENADOR o diputado federal gestionara los medicamentos que se necesitan en ocasiones y que si bien la propia consulta oportuna le quita presión a las familias, la realidad es que también ayudaría mucho si alguien aporta los medicamentos…



III



LA ESTRATEGIA DEL gobernador Miguel Ángel Riquelme para el tema de la paz en Coahuila es por demás interesante luego de las situaciones que se viven en otros estados que complican el buen funcionamiento de sus Gobiernos locales…



EL GOBERNADOR HA INSTRUIDO a las dependencias involucradas en esta temática para la coordinación para la reconstrucción de la paz en el estado…



EN COAHUILA HAY UNA excelente coordinación entre los tres niveles de Gobierno, pero no por ello se debe de confiar la autoridad ante ello..



POR ESO SE INVOLUCRAN a los tres niveles de Gobierno y las dependencias más importantes del estado como la Fiscalía, la Secretaria de Salud, la Secretaría de Seguridad…



YA SE HA DETECTADO QUE la problemática de adicción a drogas sintéticas como el cristal, la mariguana y otros estupefacientes y por ello es que el gobernador quiere anticipar una problemática mayor…



BIEN POR ESA PREVENCIóN ya que si los problemas crecen se convierten en otras situaciones de mayores consecuencias…